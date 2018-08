Musika

Kontzertua

Paul Simonek BECen joko du, azaroan

eitb.eus

2016/06/15

Simon & Garfunkel bikoaren kide ohia azaroaren 17an igoko da Bizkaiko erakustazokako agertokira. Sarrerak ekainaren 21etik aurrera erosi ahalko dira.

Paul Simon, Simon & Garfunkel bikoaren kide ohia, BEC Barakaldoko erakustazokan arituko da azaroaren 17an, “Stranger to Stranger” nazioarteko birari dagokion kontzertuan.

Emanaldiaren antolatzaileek azaldu dutenez, ikusmin handia piztu du ia 60 urtez jotzen aritu den estatubatuar musikariaren bira honek. Musika garaikideko ibilbide diskografiko oparoenetakoa eraiki du Simonek, “Graduatua” filmerako “Mr Robinson” arrakastatsua sortu zuenetik.

Paul Simonek 1972an abiatu zuen bakarkako ibilbidea, “Me And Julio Down By The Schoolyard” eta “Mother And Child Reunion” singleak merkaturatuta.

“Hiru epe zehatz daitezke nire ibilbidean”, Simonek azaldu duenez: “Simon & Garfunkel, 'Graceland' diskoa atera aurreko bakarkako diskoak eta disko hori atera nuenetik gaur artekoa”. Izan ere, “Graceland” 1986an argitaratutako bildumak mugarria ezarri zuen worldbeat eszenan, gaurdaino.

Bi ordu eta erdiko ikuskizuna eskainiko du Simonek, Get In antolatzaileak aurreratu duenez, eta ez omen dira faltako “Sound of silence”, “Mr Robinson”, “Cecilia” eta “Bridge over trouble water”, ezta bakarkako ibilbideko kantu ospetsuenak ere.

Kontzerturako sarrerak ekainaren 21ean jarriko dituzte salgai.