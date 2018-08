Musika

Ekainaren 24tik 26ra

Azkena Rock Festival 2010: kontzertuen ordutegia

Erredakzioa

2010/06/07

Hemen duzu ekainaren 24tik 26ra bitartean Gasteizen egingo duten musika jaialdiko kontzertuen ordutegia.

Azkena Rock Festival jaialdiko antolakuntzak jakitera eman du aurtengo kontzertuen ordutegia. Hemen duzu emanaldi bakoitzari dagokion eszenatokia eta ordua:



AZKENA ROCK FESTIVAL 2010

ekainak 24-26, Mendizabala (Gasteiz)



Osteguna, ekainak 24

16.30ean: Ate irekiera

1. ESZENATOKIA: ''ALEX CHILTON''

17:00etan: BRONZE

17:40ean:&' || 'nbsp; BASKERY

18.25ean:&' || 'nbsp;THE LEGENDARY SHACK SHAKERS

19.20ean: THE JIM JONES REVUE

20.15ean: KITTY, DAISY &' || 'amp; LEWIS

21.20ean: THE HOLD STEADY

22.40ean: GOV''T MULE

00.15ean: AIRBOURNE

01.40ean: THE BLACK LIPS





Ostirala, ekainak 25

16.30ean: Ate irekiera

2.ESZENATOKIA: ''DOUG FIEGER''

16.20ean: ''77

17.00etan: THE HOT DOGS

18.25ean: EL VEZ

20.00etan: TEDDY THOMPSON

21.55ean: THE DAMNED

02.20ean: IMPERIAL STATE ELECTRIC



1. ESZENATOKIA: ''ALEX CHILTON''

17.40ean: DAN BAIRD &' || 'amp; HOMEMADE SIN

19.10ean: IMELDA MAY

20.55ean: THE SAINTS

23.00etan: SLASH featuring MYLES KENNEDY

00.35ean: KISS





Larunbata, ekainak 26

16.00etan: Ate irekiera

2.ESZENATOKIA: ''DOUG FIEGER''

16.20ean: AUDIENCE

17.00etan: MAGGOT BRAIN

18.25ean: THE CUBICAL

20.05ean: NRBQ

22.20ean: TOILET BOYS



1.ESZENATOKIA: ''ALEX CHILTON''

17.40ean: THE RUSSIAN ROULETTES

19.10ean: ROBERT GORDON &' || 'amp; THE GANG THEY COULDN''T HANG

21.00etan: BOB DYLAN

23.15ean: CHRIS ISAAK

00.50ean: THE HIVES

02.15ean: BAD RELIGION



PREZIOA

3 eguneko bonua eta kanpaketa: 90 euro + gastuak

Osteguna, ekainak 24: 35 euro + gastuak

Ostirala, ekainak 25: 48 euro + gastuak

Larunbata, ekainak 26: 48 euro + gastuak



SALMENTA TOKIAK

Sarrerak, www.ticketmaster.esatarian, Ticketmaster Sarean, Fnacen, Carrefourren, Halcon BidaietakoBulegoetan, www.breakpoint.eswebgunean, Bloody Marin, Electra Storen eta www.myspace.com/electrastore-neros daitezke.