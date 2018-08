Musika

16 talde gehiago

Francois & The Atlas Mountains, Donostia Kutxa Kultur Festibalean

2017/04/27

16 izen gehiago iragarri dituzte antolatzaileek, irailaren 15ean, The Hives kartelburu dela, eta 16an, The Jesus and Mary Chain buru dela, Donostiako Hipodromoan egingo den jaialdira begira.

16 talde, bakarlari eta DJ gehiagoren izenak iragarri dituzte gaur Donostia Kutxa Kultur Festibala jaialdiko arduradunek: Francois & The Atlas Mountains, Havoc, The Lookers, Vulk, División Minúscula, Skakeitan, Erol Alkan, Floating Points, Pional, Hose Meat Disco, Morgan Hammer, Powder, Tversky, Baywaves, Kaixo eta Kelly Kapowsky.

Talde horietako hamarrek jaialdiaren ohiko eremuan joko dute, eta beste seiek Paddock espazio berrian eskainiko dute beren musika. Horretan, musika elektronikoko saioak izango dira, 21:00etan hasi eta 06:00ak arte.

Egunez eguneko banaketaren berri ere eman dute gaurko aurkezpen prentsaurrekoan, eta, berorren arabera, ostiralean The Hives eta Love of Lesbian izango dira buru, eta Havocek, Vulkek eta Zea Maysek ere joko dute; larunbatean, The Jesus and Mary Chain, The Drums eta The Divine Comedy arituko dira, besteak beste, Kokoshcak, Skakeitanek eta The Lookersek lagunduta.

Horrela geratuko da, beraz, programazioa:

Ostirala, hilak 15



THE HIVES

LOVE OF LESBIAN

FRANCOIS & ATLAS MOUNTAIN

AMATEUR

DEPEDRO

JEREMY JAY

HAVOC

VULK

ZEA MAYS

DIVISION MINUSCULA

TWERSKY

BAYWAVES

Paddock:

FLOATING POINTS

PIONAL

POWDER

Larunbata, hilak 16

THE JESUS AND MARY CHAIN

THE DRUMS

THE DIVINE COMEDY

HERCULES AND LOVE AFFAIR

KOKOSHCA

LOOKERS

SKAIKETAN

VANESSA ZAMORA

KAIXO

KELLY KAPOWSKY

Paddock:

EROL ALKAN,

HORSEMEAT DISCO

MORGAN HAMMER

Bonuak 48,50 euroan daude salgai, maiatzaren 9ra arte iraungo duen eskaintzan, eta eguneko sarrerak gaur jarriko dituzte salgai, 25 euroan maiatzaren 27ra arte.