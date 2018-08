kultura

Irailak 15-16

The Drums, Kutxa Kultur Festibalean

eitb.eus

2017/04/04

Brooklyngo The Drums taldea Donostiako Hipodromoko jaialdian izango da. Besteak beste, Zea Mays, Love of Lesbian, Jeremy Jay eta The Hives ere arituko dira bertan.

Albisteak (1) The Divine Comedy eta Hercules & Love Affair, Kutxa Kultur Festibalean Kutxa Kultur Festibaleko kartelak talde berri bat du. Brooklyngo The Drums taldea kartelean aurretik zeuden The Divine Comedy, Hercules & Love Affair, Kokoshca eta Zea Mays taldeei batuko zaie. Aurtengo Kutxa Kultur Festibala irailaren 15ean eta 16an ospatuko da Donostiako Hipodromoan. The Drumsen lan berriaren izena 'Abysmalk Thoughts' da, eta ekainaren 16an aurkeztuko da, Anti Records diskoetxearekin akordioa sinatu ostean.

