Musika

Agenda

Bilboko Aste Nagusiko kontzertuak: osteguna, abuztuak 24

eitb.eus

2017/08/08

Esne Beltza, Viva Belgrado, flamenkoa, ska... Denetarik egongo da Bilboko jaietako eskaintzan, asteburuaren atarian.

Albisteak (1) Bilboko 2017ko Aste Nagusiko kontzertuak

Jaietako egun handiaren bezperan, hamaika aukera egongo dira Bilbon, egunero bezala, zuzeneko musikaz gozatzeko: Soinuaren Bidaia Enkarnazioaren elizan, ska doinuak Algaran, flamenkoa Plaza Barrian, Esne Beltzaren doinu dantzagarriak...

Osteguna, abuztuak 24

Aiama 20:00 (Karpagunea)

Coffeine + Insenshators 20:00 (Bilborock)

Soinuaren Bidaia 20:30 (Enkarnazioaren eliza)

Pájaro 21:00 (Satelite T, 12 euro)

Lee Perk Trio + Coppel 21:30 (Shake!)

Sutan + Lagunak 23:00 (Karpagunea)

Viva Belgrado + Meido 23:00 (Kafe Antzokia, 10 euro)

Jerez Texas 23:15 (Guggenheim, 16 euro)

King Africa 23:15 (Gogorregi)

Pagasarri Ska All Stars + The Euskatalites + The Sustraians Revue 23:30 (Algara)

Bilbao Falmenco 23:30 (Plaza Barria)

Esne Beltza 23:30 (Abandoibarra)

Aste Nagusi Dance 00:00 (Europa parkea)

Azúcar Moreno 00:30 (Pinpilinpauxa)

Gora Herria (Euskalgunea)

Ikusi gainerako egunetarako programazioa:

Bilboko Aste Nagusiko kontzertuak: abuztuak 25

Bilboko kontzertuak: abuztuak 26