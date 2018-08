Musika

Programazioa

Bilboko 2017ko Aste Nagusiko kontzertuak

eitb.eus

2017/08/04

Bizkaiko hiriburuko Udalak, konpartsek eta hainbat aretok zuzeneko musikako programazio ugari eta oparoa antolatu dute hilaren 19an, larunbatarekin, hasiko diren jaietarako.

Aurten, kontzertuak izango dira, beste behin ere, abuztuaren 19an hasi eta bederatzi egun geroago amaituko diren Bilboko jaietako protagonista nagusietako batzuk.

Udal teknikarien, konpartsetako kideen eta Bilboko aretoetako programatzaileen aukeraketari esker, Bilboko Aste Nagusiko kontzertuak, ugariak ez ezik, denetarikoak ere izango dira, eta Bizkaiko hiriburuko agertoki gainean aurkituko dugu Zea Mays rock taldea, Dead Broncoren countrya, Travellin? Brothersen bluesa, El Consorcioren betiko kantuak eta Huntzaren doinu dantzagarriak, adibide gutxi batzuk jartze aldera.

Horiez gain, areto, txosna eta kaleko agertokietan beste hauek ere egongo dira jaiak girotzen: Larregi, Trogloditas, Amaral, Etsaiakeroak, Feos pero Majos, Los Brazos, Siroka, Antonio Orozco, Kargak & Deskargak (Igor Elortza eta Unai Iturriaga bertsolarien eta Josu Zabala eta Rafa Rueda musikarien ikuskizun berria), Mikel Uraken, Fetitxe, Vanesa Martín, Green Valley, Yellow Big Machine, Viva Belgrado, Esne Beltza, M-Clan? eta Azucar Moreno!

Hemen ikus dezakezu Bilboko Aste Nagusiko kontzertuen egitaraua:

Larunbata, abuztuak 19

Larregi + Kurixe 20:00 (Bilborock)

Naroa Intxausti + Marife Nogales + Aurelio Virivay 20:30 (Enkarnazioaren eliza)

Dead Bronco 21:00 (Satelite T, 12 euro)

The Ribbons + The Beatpunkers 21:30 (Shake!)

Ana Curra 23:00 (Kafe Antzokia, 20-24 euro)

Puerto Candelaria 23:30 (Plaza Barria)

Sonia Madoc 00:30 (Pinpilinpauxa)

Zea Mays (Abandoibarra)

Igandea, abuztuak 20

Toni Metralla y Los Antibalas + Torazinas 13:00 (Satelite T, 6-8 euro)

Keshala 16:30 (Kaskagorri)

Havana 537 17:30 (Kulturgunea)

Shintoma + XpresidentX 20:00 (Bilborock)

Haize ta Zur 20:30 (Enkarnazioaren eliza)

Trogloditas 21:00 (Satelite T, 10-12 euro)

Ebri Knight 23:00 (Karpagunea)

Iron Lion + Akatz + Thunderclap Sound System 23:30 (Algara)

Akabu + Josetxu Piperrak 23:30 (Kulturgunea)

Tximeleta 23:30 (Kaskagorri)

Don Carlos 23:30 (Plaza Barria)

Viceversa + Yogurinha Borova 00:30 (Pinpilinpauxa)

Amaral (Abandoibarra)

Eskean Kristo + Porco Bravo (Euskalgunea)

Astelehena, abuztuak 21

Bertxortan 16:00 (Kaskagorri)

Lorelei Green + Ellas 20:00 (Bilborock)

La Mara y Gus 20:00 (Karpagunea)

Retórica 20:30 (Enkarnazioaren eliza)

Radiocrimen 21:00 (Satelite T, 7 euro)

Sara Hebe 21:00 (Kaskagorri)

Unholy Covers 21:30 (Shake!)

El Bastón de la Vieja + Las Manos de Filippi 23:00 (Karpagunea)

TT Syndicate + The Limboos + Moonshine Wagon 23:30 (Algara)

Feos pero Majos + Siroka 23:30 (Kulturgunea)

Septeto Nabori 23:30 (Plaza Barria)

Yurena 00:30 (Pinpilinpauxa)

Antonio Orozco (Abandoibarra)

La Basu + BAD Sound System (Euskalgunea)

Asteartea, abuztuak 22

Izare akustikoa 18:00 (Karpagunea)

Kargak & Deskargak (Igor Elortza, Josu Zabala, Rafa Rueda eta Unai Iturriaga) 19:30 (Santiago)

Hoax Attack 20:00 (Aixeberri)

Havana 537 20:00 (Karpagunea)

Mikel Uraken + James Room & Weird Antiqua 20:00 (Bilborock)

Ivon eta Ivet Fontela 20:30 (Enkarnazioaren eliza)

Anaut 21:00 (Satelite T, 12 euro)

The Fire Tornados + Beerfriendly 21:30 (Shake!)

Iñaki Salvador + Andrzej Olejniczak 23:15 (Guggenheim, 16 euro)

Band Jovi 23:30 Aixeberri

Ero + Tooth + Fetitxe 23:30 (Algara)

Etsaiakeroak + Barbakore 23:30 (Kulturgunea)

Koban + Huntza 23:30 (Kaskagorri)

Fatty Farmers 23:30 (Plaza Barria)

Baccara 00:30 (Pinpilinpauxa)

Vanesa Martín (Abandoibarra)

Picadura + Hjos de tu Iglesia + Neguri Gorriak (Euskalgunea)

Asteazkena, abuztuak 23

La Otra 20:00 (Karpagunea)

Ozhen + El Capitán Elefante 20:00 (Bilborock)

Cecilia Payne 20:00 (Aixeberri)

La Txirla Records 20:15 (Kulturgunea)

Favola D?Argo 20:30 (Enkarnazioaren eliza)

Cabezafuego + Joao Tomba 21:00 (Satelite T, 5-7 euro)

Cordura + Negracalavera 21:30 (Shake!)

Ni Yuta Ni Tuya 23:00 (Karpagunea)

Asier Bilbao 23:15 (Gogorregi)

Pepe Rivero Trío 23:15 (Guggenheim, 16 euro)

Oxabi 23:30 (Aixeberri)

Vulk + Yellow Big Machine + Lukiek 23:30 (Algara)

Zirkinik Bez 23:30 (Kulturgunea)

Gozategi 23:30 (Plaza Barria)

Morat 00:00 (Europa parkea)

Nenita Danger 00:30 (Pinpilinpauxa)

El Consorcio + BOS (Abandoibarra)

Pintxe Pendeja (Euskalgunea)

Osteguna, abuztuak 24

Aiama 20:00 (Karpagunea)

Coffeine + Insenshators 20:00 (Bilborock)

Soinuaren Bidaia 20:30 (Enkarnazioaren eliza)

Pájaro 21:00 (Satelite T, 12 euro)

Lee Perk Trio + Coppel 21:30 (Shake!)

Sutan + Lagunak 23:00 (Karpagunea)

Viva Belgrado + Meido 23:00 (Kafe Antzokia, 10 euro)

King Africa 23:15 (Gogorregi)

Jerez Texas 23:15 (Guggenheim, 16 euro)

Pagasarri Ska All Stars + The Euskatalites + The Sustraians Revue 23:30 (Algara)

Bilbao Falmenco 23:30 (Plaza Barria)

Aste Nagusi Dance 00:00 (Europa parkea)

Azúcar Moreno 00:30 (Pinpilinpauxa)

Esne Beltza (Abandoibarra)

Gora Herria (Euskalgunea)

Ostirala, abuztuak 25

La Jodedera 20:00 (Karpagunea)

Late to Scream + Dethlirium 20:00 (Bilborock)

Deiedra 20:00 (Kulturgunea)

Abreu Soka Laukotea 20:30 (Enkarnazioaren eliza)

Vurro 21:00 (Satelite T, 10 euro)

Mi Hermana Corina + High Felicity 21:30 (Shake!)

La Banda Trapera del Río + Turbofuckers 23:00 (Kafe Antzokia, 12-15 euro)

Perico Sambeat Quartet 23:15 (Guggenheim, 16 euro)

Priscilla Band + Mud Candies + Berta Bittersweet 23:30 (Algara)

Travellin Brothers All Stars 23:30 (Plaza Barria)

Adi Bilbao 00:00 (Europa parkea)

Las Fellini 00:30 (Pinpilinpauxa)

M-Clan (Abandoibarra)

Trikizio (Euskalgunea)

Larunbata, abuztuak 26

Mi Dulce Geisha + Fetitxe 20:00 (Bilborock)

Thinking Brass 20:30 (Enkarnazioaren eliza)

Los Brazos 21:00 (Satelite T, 10 euro)

Sonic Trash + Aitor Ochoa & The Soul Gestapo 21:30 (Shake!)

Biznaga + El Último Vecino 23:00 (Kafe Antzokia, 10-12 euro)

Freedonia 23:30 (Plaza Barria)

Green Valley 00:00 (Europa parkea)

Ainhoa Cantalapiedra 00:30 (Pinpilinpauxa)

Igandea, abuztuak 27

Lie Detectors + Las Morenas 13:00 (Satelite T, 8-10 euro)

Orlis Pineda 16:30 (Karpagunea)

Garilak 26 18:00 (Kaskagorri)

Rojo Cancionero + Rafael Amor 19:00 (Karpagunea)

Rever ?Platero y Tú? 20:00 (Kulturgunea)

Bilboko kontzertuak: abuztuak 19

Aste Nagusiko kontzertuak: abuztuak 20

Bilboko jaietako kontzertuak: abuztuak 21

Bilboko Aste Nagusiko kontzertuak: abuztuak 22

Aste Nagusiko kontzertuak: abuztuak 23

Bilboko jaietako kontzertuak: abuztuak 24

Bilboko Aste Nagusiko kontzertuak: abuztuak 25

Bilboko kontzertuak: abuztuak 26