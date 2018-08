Musika

Gerry Rafferty 'Baker Street' kantu ezaguna egin zuen abeslaria hil da

2011/01/05

Gibeleko gaitz batek jota hil zen, urtarrilaren 4an, Joe Eganekin batera Steerlers Wheels taldea sortu zuen musikaria.

Baker Street eta beste kantu ezagun batzuk sortzeagatik egin zen ezagun. Aurretik,taldeko kide izan zen,ekin batera, eta Stuck in the Middle with you kantu ezaguna egin zuten, besteak beste. Rafferty urtarrilaren 4an hil zen, gibeleko gaitz batek jota.



Folk abeslarien, The Beatlesen eta Bob Dylanen kantuak entzuten hazi zen Gerry Rafferty. 60ko hamarkada amaieran Joe Egan ezagutu zuen eta 1972an Stealers Wheel sortu zuten, besteak beste Stuck in the Middle With You kantu ezaguna egin zuen taldea. 1992an Reservoir Dogs pelikulan erabili zuen Tarantinok abesti hori.



Bakarlari moduan, City to City 1978an argitaratu zuen diskoarekin izan zuen arrakasta handiena. Baker street abestiari esker salmenta handiak lortu zituen eta kantu hori Saturday night fever pelikulako soinu bandan ere sartu zuten.