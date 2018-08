Musika

Bartzelona

Sufjan Stevens eta Interpol, Primavera Sound jaialdian

Erredakzioa

2011/02/02

The Tallest Man on Earth, PJ Harvey, El Guincho, DJ Shadow, Kokoshca eta Ainara Legardón musikari euksalduna ere arituko direla baieztatu dute. Zortzi agertoki jarriko dituzte Forumen.

Maiatzaren 25tik 29era Bartzelonan egingo den PrimaveraSound jaialdirako izen gehiago baieztatu dituzte antolatzaileek, baita zenbait berrikuntza ere. Izen nagusien artean, nabarmentzekoak dira Ainara Legardón euskalduna, Avi Buffalo, PJ&' || 'nbsp;Harvey, The Annuals, Battles, Big Boi (Outkasteko kidea), Sufjan Stevens, Interpol, El Guincho, PiL, Explosions in the Sky, Of Montreal, DJ&' || 'nbsp;Shadow eta Glasser, besteak beste. Guztira, 67 izen berri baieztatu dituzte.&' || 'nbsp;



Antolatzaileek iragarri dutenez, zortzi agertoki nagusi izango dira Forum parkean eta jende gehiago hartzeko moduan egokituko dute espazioa.&' || 'nbsp;



Gainera, aurtengo berrikuntzen artean, aipatzekoa da picnic formatuko zinema jarriko dutela. Xehetasun gehiago emango dituzte datozen asteetan.&' || 'nbsp;



Hauexek dira gaur Primavera Sound jaialdirako iragarritako izenak :&' || 'nbsp;



AINARA LeGARDON



THE ANNUALS



ARTO LINDSAY



AVI BUFFALO



BATHS



BATTLES



BERLINETTA



THE BLACK ANGELS



CARTE BLANCHE



CASPA



CONNAN MOCKASIN



CULTS



CUZO + DAMO SUZUKI



DARKSTAR



DEL REY



DJ SHADOW



DM STITH



DUCKTAILS

DÚO COBRA

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

EL GUINCHO

ÉL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO

EXPLOSIONS IN THE SKY

FIELD MUSIC

GIRL TALK

GLASSER

GLENN BRANCA ENSEMBLE

GOLD PANDA

GONJASUFI

SUFJAN STEVENS

BIG BOI



HOLY GHOST!



INCARNATIONS

INTERPOL

JAMIE XX

JOHN TALABOT

JULIA KENT

KODE9 AND THE SPACEAPE + KODE9 BURIAL SET

KOKOSHCA

KURT VILE &' || 'amp; THE VIOLATORS

LA CÉLULA DURMIENTE

LES AUS

LINDSTRØM

LÜGER

M. WARD

MATTHEW DEAR

THE MONOCHROME SET

NOSOTRÄSH

ODD FUTURE

OF MONTREAL

ORNAMENTO Y DELITO

PiL



PERE UBU

PERFUME GENIUS

JAMES BLAKE

PJ HARVEY



RUBIK

SIMIAN MOBILE DISCO

THE SOFT MOON

THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE

SUUNS

THE TALLEST MAN ON EARTH

THELEMÁTICOS

TOUNDRA

TUNE-YARDS

TY SEGALL

WARPAINT