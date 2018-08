Musika

Hirugarren edizioa

Musika Independientearen sariak: Lau izendapen Delorean taldekoentzat

Erredakzioa

2011/06/01

The Cherry Boppers eta We Are Standard taldekoek zuzeneko onenaren saria irabaz dezakete. Triángulo de Amor Bizarro dira faboritoak, eta Radio Euskadiko 'La Jungla Sonora' izendatuen artean dago.

