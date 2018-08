Musika

The Get Up Kids, Neon Indian eta The Wave Pictures, Donostian

2011/10/14

Udazkenean egingo duten Donostikluba Zirkuituan, besteak beste, Rusty Warriors, Cat People, Smile eta Ivan Nieto musikariak arituko dira.

The Get Up Kids taldeak emango dio hasiera Donostikluba Zirkuituari. Argazkia: Donostikluba. The Get Up Kids taldeak emango dio hasiera Donostikluba Zirkuituari. Argazkia: Donostikluba.

San Miguel Donostikluba jaialdia amaitu eta gero, udazkeneko zirkuituaren txanda izango da Donostian. Urriaren 19an, Doka antzokian, The Get Up Kids taldeak eskainiko duen kontzertuarekin abiatuko dute. Zirkuitu honen helburua hiriko musika esparrua sustatu eta dinamizatzea da, eta horretarako, estilo ezberdinetako taldeak elkartzen ditu klub formatuko aretoetan programatuz. Guztira, hamabi talde arituko dira oraingoan, eta aurten ere hemengo eta nazioarteko taldeen arteko harremana proposatzen dute. Joan den urtean martxan jarritako ekimen honetara 1.800 pertsona gerturatu ziren iaz, eta aurten kopuru hori gainditzea espero dute antolatzaileek. Programazioa: MANTISA + THE GET UP KIDS

Urriaren 19n, 20:30ean, DOKA aretoan

Sarrerak: 18 euro, txarteldegian, eta 15 euro, aurre salmentan

RUSTY WARRIORS

Urriaren 29an, 23:00etan: KOMPLOT

Sarrerak: 5 euro IVAN NIETO + DARMO

Azaroaren 4an, 21:00etan: ALTZA K.E

Sarrerak: 12 euro, txarteldegian, eta 10 euro, aurre salmentan LIRIKA DE CERDOS + INDARRAP + LOS CHIKOS DEL MAIZ

Azaroaren 5ean, 21:00etan: ALTZA K.E

Sarrerak: 5euro SMILE + CAT PEOPLE

Azaroaren 10ean, 21:00etan: GAZTESZENA

Sarrerak: 12 euro NEON INDIAN

Azaroaren 11n, 21:00etan: KONTADORES

Sarrerak: 12 euro THE WAVE PICTURE

Abenduaren 17an, 21:00etan: Imanol Larzabal.

Sarrerak: 12 euro





