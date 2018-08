Musika

Biografia

Whitney Houston; 'Ahotsa' betiko itzali da

Erredakzioa

2012/02/12

Whitney Houston, 80 eta 90 hamarkadetako poparen erregina beltzak arrakasta itzela lortu zuen, baina azken urteetan, drogek eta arazo sentimentalek bere ibilaldia zapuztu zuten.

Whitney Elizabeth Houston 1963ko abuztuaren 9an jaio zen.



Txikitatik musikarekiko interesa izan zuen eta bere familiako hainbat abeslariren eragina izan zuen, besteak beste, Cissy Houston bere amarena, Dionne eta Dee Dee Warwick lehengusinena eta bere amabitxiarena, Aretha Franklinena, hain zuzen ere.



11 urterekin New Jerseyko eliza bateko abesbatza batean hasi zen, New Yorkeko tabernetan bere amarekin abesten hasi zen arte. Bertan, Clive Davis Arista Records diskografiako zuzendariak ezagutu zuen.



"The voice" (Ahotsa) bezala ezagutua izan da bere ahotsaren kalitatea dela eta. 1985an, "Whitney Houston" albumarekin ospea lortu zuen eta 30 milioi kopia saldu zituen. Emakume batek lehenengoz argitaratzen zuen diskorik salduena bilakatu zen.



1980 eta 1990 hamarkada bitartean hainbat disko grabatu zituen eta 1992an "The Bodyguard" (Bizkartzaina) filmarekin zinemara salto egin zuen. Kevin Costner aktorearekin batera protagonista izan zen eta mundu osoa zehar arrakasta lortu zuen.



Nazioarteko izar gisa ospetsu bilakatu zen "I will always love you" kantarekin.



Historian zehar sari gehien jaso dituen emakumea izan da Guinness errekorren liburuaren arabera. Jasotako sarien artean, bi Emmy, sei Grammy, 30 Billboard Music eta 22 American Music eskuratu zituen.



Zazpi urtez diskorik argitaratu gabe egon ostean, 2009an bere azken lana atera zuen eta berriro gorenera iritsi zen "I look to you" diskoarekin. AEBetako zerrendetan lehenengo postura iritsi zen eta mundu osoan zehar kritika onak jaso zituen.

2010erako 415 sari eskuratu zituen, eta historian disko gehien saldu dituen artistetako bat izan da; 170 milioi baino gehiago.



Baina azken urteetan, bere ibilbidea zapuztu egin zen drogen eta Bobby Brown bere senarrarekin zituen arazo sentimentalen eraginez.