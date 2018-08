Musika

Bigarren jardunaldia

Donostiako Jazzaldia saria jaso du Jimmy Cobbek

2012/07/21

Zuzenekoa eskaini du Victoria Eugenian, eta antzoki ezagunak, gainera, mendeurrena ospatuko du. Pierre Lafont jaialdiko sortzaileetako bati ohorezko Donostiako Jazzaldia saria eman diote.

handiak 2012ko Donostiako Jazzaldia saria jaso du. Bateriaren mito bizia eta jazzaren historiako bateria-jotzaile handienetako bat da, eta Victoria Eugenia antzokian aritu da zuzenean. Besteak beste, Kind of Blue Miles Davisen diskoan parte hartu zuen ibilbideko luzeko musikariak.Ostiral honetan, halaber, berriki zendutakoere saritu du Jazzaldiak. Donostiako jazz jaialdiko sortzaileetako bat izan zen, eta ohorezko Donostiako Jazzaldia saria eman diote haren alargunari. Marc Ribot artistak Trinitate plazan eskaini duen zuzenekoa hasi aurretik egin dute ekitaldia, 21:00etan.

Jimmy Cobb trio hirukotearen emanaldiarekin batera, Melody Gardot eta Marc Ribot dira izen nagusiak bigarren jardunaldi honetan. Uztailaren 23a arte, 100 zuzeneko baino gehiago eskainiko ditu 2012ko Jazzaldiak, horietatik 70 doakoak izango dira.



Egitaraua: Hilaren 21