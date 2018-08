kultura

Heriotza

Percy Sledge 'When a man loves a woman' abestiaren ahotsa hil da

Agentziak | Erredakzioa

2015/04/14

Heriotza eragin dion gaitzaren berri ez dute eman, baina 73 urteko musikari ospetsuak minbizia zuen eta tratamendua jasotzen ari zen. Musikan 50 urte baino gehiagoko ibilbidea izan du Sledgek.

Percy Sledge AEBetako soul abeslari ospetsua hil da gaur 73 urte zituela, Baton Rougeko etxean (Louisiana, AEB), David Johnson hildakoaren adiskideak jakitera eman duenez.

1966an, munduan ospea eman zion arrakasta argitaratu zuen Percy Sledgek: When a Man Loves a Woman. 50 urte baino gehiagoko ibilbidea izan du Sledgek.

Heriotza eragin dion gaitzaren berri ez dute eman, baina musikari ospetsuak minbizia zuen eta tratamendua jasotzen ari zen. Soularen maisua izan zen abeslaria 70eko hamarkadaren amaieran.

Filma askoren soinu-banda

When a Man Loves a Woman abestirik ospetsuena AEBetako eta Erresuma Batuko zerrendaburua izan zen eta filma ugaritako soinu-banda bihurtu da.

Warm and tender, It tears me up eta Take time to know her beste maisulanak izan ditu Sledgek. Musikan hasi baino lehen, erizain bezala ospitale batean lan egin zuen artistak.