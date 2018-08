kultura

Caravinagre 'kilikia', San Fermin jaien kartelean

2012/05/09

David Alegria tuterarraren 'I want you for San Fermín' izango da aurtengo San Fermin jaien kartela eta botoen ia %30 jaso du.

Bideoak (1) Caravinagre 'kilikia', San Ferminetako kartelaren protagonista David Alegria tuterarraren 'I want you for San Fermin' kartelak ilustratuko ditu aurten San Fermin jaiak, horretarako martxan jarri zen lehiaketan irabazle izan ostean.

Zortzi kartel finalisten artean, irabazleak 1.910 boto jaso ditu (guztira, 6.422 izan dira), guztira 6.422 jaso dituztelarik.

Iruñeko buruhandi ezaguna hirugarrenez agertzen da San Fermin jaietako kartelean, 1947 eta 1997 urteetan egin ostean.



