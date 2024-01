Ondarroako bi horma-irudi eta Ibarrako bat, munduko onena izateko lehian

Djoels artista flandestarrak Ondarroako fatxada batean sortu du bere obra, Udalak bultzatutako egoitza artistikoen programa bati esker. Djoelsek munduko mural onenaren saria lortu nahi du, Ondarroako arrantzale ohi Gabriel Arrizabalagaren erretratu batekin.

Nexgraff-en "Granddaughter and grandmother in a garden in Ibarra" | Ibarra

'Granddaughter and grandmother in a garden in Ibarra'