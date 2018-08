Oscarrak

Golardoak

Oscar sarien 85. edizioko irabazleak

Erredakzioa

2013/02/25

Ben Afflecken 'Argo' filmak irabazi du Pelikula Onenaren Oscarra eta Ang Leek Zuzendari Onenarena. Daniel Day-Lewis eta Jennifer Lawrence izan dira aktore onenak.

Pelikula onena

Amour

Argo

Hego basatiko piztiak



Django katerik gabe



Miserableak

Piren bizitza



Lincoln

Gauzen alde ona



Gauerdi eta erdiak







Gizonezko aktore onena

Bradley Cooper - Gauzen alde ona



Daniel Day-Lewis - Lincoln

Hugh Jackman - Miserableak

Joaquin Phoenix - Maisua

Denzel Washington - Hegaldia





Emakumezko aktore onena

Jessica Chastain - Gauerdi eta erdiak



Jennifer Lawrence - Gauzen alde ona



Emmanuelle Riva - Amour

Quvenzhané Wallis - Hego basatiko piztiak



Naomi Watts - Ezinezkoa





Bigarren gizonezko aktore onena

Alan Arkin - Argo

Robert De Niro - Gauzen alde ona



Philip Seymour Hoffman - Maisua



Tommy Lee Jones - Lincoln

Christoph Waltz - Django katerik gabe







Bigarren emakumezko aktore onena

Amy Adams - Maisua

Sally Field - Lincoln

Anne Hathaway - Miserableak

Helen Hunt - Saioak

Jacki Weaver - Gauzen alde ona







Zuzendari onena

Michael Haneke - Amour

Benh Zeitlin - Hego basatiko piztiak



Ang Lee - Piren bizitza

Steven Spielberg - Lincoln

David O. Russell - Gauzen alde ona







Atzerriko film onena

Amour - Austria

Kon-Tiki - Norvegia

No - Txile

Un asunto real - Danimarka

War Witch - Kanada

Jatorrizko gidoi onena

Amour - Michael Haneke

Django katerik gabe - Quentin Tarantino

Hegaldia - John Gatins

Ilunsentiko erresuma - Wes Anderson y Roman Coppola

Gauerdi eta erdiak - Mark Boal

Gidoi egokitu onena

Argo - Chris Terrio

Hego basatiko piztiak - Lucy Alibar y Benh Zeitlin

Piren bizitza - David Magee

Lincoln - Tony Kushner

Gauzen alde ona - David O. Russell

Animazio film onena

Brave - Mark Andrews y Brenda Chapman

Frankenweenie - Tim Burton

ParaNorman - Sam Fell y Chris Butler

Piratak, baldarren banda - Peter Lord

Suntsitu, Ralph - Rich Moore

Argazkigintza onena

Anna Karenina - Seamus McGarvey

Django katerik gabe - Robert Richardson

Piren bizitza - Claudio Miranda

Lincoln - Janusz Kaminski

Skyfall - Roger Deakins

Editatze onena

Argo - William Goldenberg

Piren bizitza - Tim Squyres

Lincoln - Michael Kahn

Gauzen alde ona - Jay Cassidy eta Crispin Struthers

Gauerdi eta erdiak - Dylan Tichenor eta William Goldenberg

Zuzendaritza artistiko onena

Anna Karenina - Sarah Greenwood y Katie Spencer

Hobbita: ustegabeko bidaia bat - Dan Hennah, Ra Vincent y Simon Bright

Miserableak - Eve Stewart y Anna Lynch-Robinson

Piren bizitza - David Gropman y Anna Pinnock

Lincoln - Rick Carter y Jim Erickson

Jantzi-diseinu onena

Anna Karenina - Jacqueline Durran

Miserableak - Paco Delgado

Lincoln - Joanna Johnston

Edurnezuri (Ispilutxo, ispilutxo) - Eiko Ishioka

Edurnezuri eta Ehiztaria - Colleen Atwood

Makillaje onena

Hitchcock - Howard Berger, Peter Montagna y Martin Samuel

Hobita: ustegabeko bidaia bat - Peter Swords King, Rick Findlater y Tami Lane

Miserableak - Lisa Westcott y Julie Dartnell

Soinu banda onena

Anna Karenina - Dario Marianelli

Argo - Alexandre Desplat

Piren bizitza - Mychael Danna

Lincoln - John Williams

Skyfall - Thomas Newman

Abesti onena

"Before My Time" (J. Ralph) - Izotz ehizan



"Everybody Needs A Best Friend" (Walter Murphy) - Ted

"Pi's Lullaby" (Mychael Danna) - Piren bizitza

"Skyfall" (Adele) - Skyfall

"Suddenly" (Claude-Michel Schönberg) - Miserableak





Soinu nahasketarik onena

Argo - John Reitz, Gregg Rudloff eta José Antonio García

Miserableak - Andy Nelson, Mark Paterson eta Simon Hayes

Piren bizitza - Ron Bartlett, D.M. Hemphill eta Drew Kunin

Lincoln - Andy Nelson, Gary Rydstrom eta Ronald Judkins

Skyfall - Scott Millan, Greg P. Russell eta Stuart Wilson

Soinu editatze onena

Argo - Erik Aadahl eta Ethan Van der Ryn

Django katerik gabe - Wylie Stateman

Piren bizitza - Eugene Gearty eta Philip Stockton

Skyfall - Per Hallberg eta Karen Baker Landers

Gauerdi eta erdiak - Paul N.J. Ottosson

Ikusizko efektu onenak

Hobbita: ustegabeko bidaia bat - Joe Letteri, Eric Saindon, David Clayton eta R. Christopher White

Piren bizitza - Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Erik-Jan De Boer eta Donald R. Elliott

Marvelen Mendekatzaileak - Janek Sirrs, Jeff White, Guy Williams y Dan Sudick

Prometheus - Richard Stammers, Trevor Wood, Charley Henley y Martin Hill

Edurnezuri eta Ehiztaria - Cedric Nicolas-Troyan, Philip Brennan, Neil Corbould y Michael Dawson

Dokumental onena

5 kamera apurtu

Sarrerazainak

Nola irten bizirik izurrite batetik

Gerra ikusezina

Sugar Manen bila

Dokumetal labur onena

Errugabea

Kings Point

Astelehenak Racinen

Bihotz irekia

Berrerospena

Film labur onena

Asad

Buzkashi jokalariak

Etxeratze-agindua

Itzal baten heriotza

Henry

Animazio film labur onena

Adam eta txakurra

Guakamole freskoa

Goitik behera

Maggie Simpson 'Haurtzaindegirik luzeenean'

Paper-gizona