Oscar sarien gaueko irabazle guztien zerrenda

2014/03/03

Ikusi gaur gauean Los Angeleseko Dolby antzokian ospatu duten galan saritu dituzten guztien zerrenda.

Pelikularik onena: "12 years a slave".

Gizonezko aktore nagusi onena: Matthew McConaughey ("Dallas Buyers Club").

Emakumezko aktore onena: Cate Blanchett ("Blue Jasmine").

Antzeztaldeko gizonezko aktore onena: Jared Leto ("Dallas Buyers Club").

Antzeztaldeko emakumezko aktore onena: Lupita Nyong'o ("12 years a slave").

Zuzendari onena: Alfonso Cuarón ("Gravity").

Argazkilaritza onena: Emmanuel Lubezki ("Gravity")

Jantzigintza onena: Catherine Martin ("The great Gatsby")

Editatze onena: Alfonso Cuarón eta Mark Sanger ("Gravity")

Animaziozko pelikularik onena: "Frozen".

Dokumentalik onena: "20 Feet from Stardom" (Morgan Neville, Gil Friesen eta Caitrin Rogers).

Film labur dokumental onena: "The Lady in Number 6: Music Saved My Life".

Atzerriko pelikula onena: "La Grande Bellezza" (Italia)

Makilatze eta ile-apainketa onena: Adruitha Lee eta Robin Mathews ("Dallas Buyers Club").

Soinu banda onena: Steven Price ("Gravity").

Kanturik onena: "Let It Go" ("Frozen").

Produkzioko diseinu onena: Catherine Martin eta Beverly Dunn ("The Great Gatsby").

Animaziozko film labur onena: "Mr. Hublot" (Laurent Witz eta Alexandre Espigares).

Film labur onena: "Helium" (Anders Walter eta Kim Magnusson).

Soinu ediziorik onena: Glenn Freemantle ("Gravity").

Soinu nahasketa onena: Skip Lievsay, Niv Adiri, Christopher Benstead eta Chris Munro ("Gravity").

Efektu bisual onenak: Tim Webber, Chris Lawrence, Dave Shirk eta Neil Corbould ("Gravity").

Gidoi egokitu onena: John Ridley ("12 years a slave")

Jatorrizko gidoi onena: Spike Jonze ("Her")