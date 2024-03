Oscarrak 2024

96. edizioa

"Robot dreams"ek ez du ametsa biribildu

N. V. | EITB Media

Publikatuta: 2024/03/11 04:57 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2024/03/11 05:07 (UTC+1)

Pablo Berger bilbotarraren filmak ez du lortu animaziozko pelikula onenaren saria bart, Hollywoodeko Zinema Akademiaren sarien 96. edizioan. "The boy and the heron" Miyazaki maisuaren filmak eraman du sari hori.

Pablo Berger, Dolby Theatrera iritsi denean. Argazkia Efe.