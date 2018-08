Zinema

Sariak

'Lincoln' pelikulak jaso ditu Urrezko Globoetarako hautagaitza gehien

2012/12/13

Steven Spielbergen pelikulak zazpi sari jaso ditzake. 'Argo' eta 'Django Unchained' pelikulek bosna sarirako hautagaitza lortu dute.

Steven Spielbergen Lincoln zinta da Urrezko Globoen 70. ediziorako faborito nagusia da, hautagaitza gehien jaso ostean, zazpi guztira. Argo eta Django Unchained pelikulek bosna sari eskuratu ditzakete.



Pelikula onenari, gizonezko aktore dramatiko onenari (Daniel Day-Lewis), emakumezko aktore onenari eta bigarren mailako aktore onenei (Sally Field eta Tommy Lee Jones), zuzendari onenari (Steven Spielberg), gidoi onenari (Tony Kushner) eta soinu banda onenari (John Williams) sariak eskuratu ditzake



Ben Afflecken Argo eta Quentin Tarantinoren Django Unchained filmek film onenari hautagaitza eskuratu dute, Kathryn Bigelowen Zero Dark Thirty eta Ang Leeren Life of Pi pelikulekin batera. Los miserables eta Silver Lining Playbook pelikulek launa hautagaitza jaso dute (Zero Dark Thirtyk bezalaxe) eta komedia edo musikal onenari saria jasotzeko hautagaien artean daude, Moonrise Kingdom, Salmon Fishing in the Yemen eta The Best Exotic Marigold Hotel lanekin betera.



Urtarrilaren 13an emango dituzteemango dituzte, hautagaiak jakitera eman dituzten tokian bertan.