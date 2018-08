Zinema

'Game of Thrones' urteko telesailik deskargatuena izan da

Erredakzioa

2012/12/26

George R.R. Martinen lanean oinarritutako telesailak kritikaren eta erabiltzaileen interesa piztu du eta atal bakoitza 4,20 milioi aldiz deskargatu dute.

'Game of Thrones' telesaila 2012ko deskargatuena izan da. Argazkia: IMDB

Game of Thrones telesaila 2012an BitTorrent plataforman gehien deskargatu duten telesaila da. George R.R. Martinen lanean oinarritutako telesaila telebistako eta Interneteko arrakastatsuenetako bat bilakatu da. Zerrendako bigarren postuan dago Dexter.

Torrent Freak Interneteko atariak BitTorrenten gehien deskargatu diren edukien zerrenda argitaratu du aurten ere. BitTorrent edozein motatako eduki deskargatzeko munduan gehien erabiltzen den atarietako bat da eta zerbitzuaren datuek erabiltzaileen joerak eta gehien gustatzen zaizkien edukiak erakutsi ohi dituzte.

Telesailei dagokienez, Game of Thrones HBO katearen telesaila izan da deskargatuena. Atal bakoitza 4,28 milioi aldiz eskuratu dute erabiltzaileek.

Bigarren postuan Dexter dago (iaz lehenengoa izan zen) eta erabiltzaileek atal bakoitza 3,8 milioi aldiz deskargatu dute. Hirugarren postua lortu du The Big Bang Theory-k, atal bakoitzeko 3,2 milioi deskargarekin.

How I met Your Mother, Breaking Bad, The Walking Dead, Homeland, House, Fringe eta Revolution telesailek osatzen dute arrakastatsuenen zerrenda. Gainera, webguneak azaldu duenez, erabiltzaile gehienak AEBetatik kanpokoak dira.