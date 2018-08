Futbola buruan

Zinema

2013/04/29

Athletic Fundazioak 'Thinking Football Film Festival' zinemamldia antolatu du maiatzaren 4ra arte: gai sozialaren inguruko futbola eta zinema dokumentalaren jaialdia.

Athletic Club Fundazioak 'Thinking Football Film Festival' dokumentalen zinemaldia antolatu du Bilboko BBK aretoan. 14 pelikula izango dira guztira, XXI. mende hasieran futbolak duen garrantzi soziala aztertuko du.

Pelikula gehienak lehen aldiz proiektatuko dituzte Estatuan eta Frantziatik, Alemaniatik, Ingalaterratik, Estatu Batuetatik, Uruguaitik, Argentinatik eta Suediatik datoz.

Jaialdian, proiektatuko dituzten pelikulen zuzendari edota protagonista gehienak izango dira. Egitarau nagusia bestelako jarduera multzo garrantzitsu batez osatuko dute, eta horietariko batzuk jaialdiaren aurretik egingo dira, adibidez, Thinking Football Zinekluba zinearen zikloa.

Zinemaldiaren programazioa:

2013ko apirilaren 19: "Les rebelles du foot" ("Los rebeldes del fútbol")

2013ko apirilaren 30: "Cracks de Nácar"

2013 apirilaren 30: "Manyas, la película"

2013ko maiatzaren 1: "Eisern vereint"

2013ko maiatzaren 1: "Fotbollens sista proletärer" ("Los últimos proletarios del fútbol")

2013 maiatzaren 1: "Once in a Lifetime: the extraordinary story of the New York Cosmos"

2013 maiatzaren 1: "L'Equip Petit" ("El equipo pequeño")

2013 maiatzaren 2: "Soka Afrika"

2013ko maiatzaren 2: "Tom meets Zizou" ("Tom conoce a Zizou")

2013 maiatzaren 3: "The other Chelsea: a story from Donetsk" ("El otro Chelsea: una historia desde Donetsk")

2013 maiatzaren 3: Informe Robinson: "Fútbol en el infierno" y "La leyenda del Trinche Carlovich"

2013ko maiatzaren 4: "Football Undercover" ("Fútbol clandestino")

2013 maiatzaren 4: The four year plan ("El plan de los cuatro años")