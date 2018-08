Zinema

Abuztuak 28 - Irailak 7

Ingelesezko zinema nagusi, Veneziako Mostran

2013/07/29

Munduko zinemaldirik zaharrenak 70. edizioa izango du aurtengoa. Epaimahaiaren presidentea izango da Bernardo Bertolucci zuzendari ospetsua.

AEBetako eta Erresuma Batuko zuzendarien pelikula berriak izango dira nagusi, aurtego Veneziako Mostrako sari nagusia jasotzeko hautagaien artean. Horien artean izango dira, besteak beste, Terry Gilliam, Stephen Frears, Jonathan Glazer eta James Franco.

Veneziako Mostraren 70. edizioa abuztuaren 28a eta irailaren 7a bitartean izango da eta Urrezko Lehoia eskuratzeko hautagaien artean ingelesezko pelikulak dira nagusi.

"Parkland gehitu ostean, bost pelikula estatubatuar lehiatuko dira eta hori zinema estatubatuarraren osasunaren eta aberastasunaren isla da", esan du Alberto Barbera Mostrako zuzendariak. "Lehiaketan parte hartuko duten hiru film britainiarrak dira berrikuntza nagusia. Zinema britainiarrak ez ditu beti hainbeste intereseko lanak egiten", gaineratu du.

Peter Landesman zuzendariaren Parkland pelikulak John F. Kennedy presidentearen hilketari buruzkoa da eta kartela iragarpenaren bezperan ezagutu zuten antolatzaileek lehiaketan parte hartuko zuela.

Horrez gain, Francok egin duen Cormac McCarthy idazlearen Child of God obraren moldaketa eta Nicolas Cage protagonista duen David Gordonen Green Joe ere Mostran izango dira.

Alfonso Cuaron zuzendariaren Gravity filmak nazioarteko estreinaldia egingo du, Venezian. Sandra Bullock eta George Clooney aktoreak protagonista dituen pelikulak mediku batek espazioan egingo duen lehen misioa kontatzen du.

Britainiar lanak ere izango dira Venezian: Philomena lanean (Stephen Frears), Judi Dench aktoreak abandonatu zuen seme baten bila dagoen ama batena egin du; The Zero Theorem-en (Terry Gilliam), Christoph Waltz matematiketan aditua den gizon bat da, eta Under the Skin pelikulan (Jonhatan Glazer) Scarlett Johanssonek estralurtarrarena egin du.



Aurtengoa epaimahaiaren presidentea Bernardo Bertolucci izango da.