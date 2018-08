Zinema

Mickey Rooney aktorea hil da, 93 urte zituela

2014/04/07

Mickey Rooney aktorea hil da bart, 93 urte zituela. Aktore estatubatuarra Hollywoodeko izar gazte ezagunenetako bat izan zen.

Rooneyk 200 film baino gehiagotan lan egin zuen. Izan ere, 6 urterekin hasi zen aktore lanetan, Not to be trusted (1926) pelikula mutuan, eta gaur egun The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde filmean ari zen parte hartzen, The Hollywood Reporter hedabideak jakitera eman duenez.

Heriotzaren berri izan eta berehala, Shawn Levy Night at the Museum 3 pelikularen zuzendariak esan du 93 urteko aktoreak sekuentzia batzuk grabatu zituela duela hilabete batzuk aipatu pelikularako.

Horretaz aparte, Rooneyk zineman estreinatu zuen azken pelikula The Woods (2012) beldurrezko filma izan zen.

Aktore estatubatuarra lau aldiz izan zen Oscarrerako hautagai, Babes in Arms (1939), The Human Comedy (1943), The Bold and the Brave (1956) eta The Black Stallion (1979) pelikuletan egindako lana dela eta, baina, azkenean, ohorezko sariak besterik ez zuen eskuratu.

1939an, Hollywoodeko Akademiak saria eman zion Rooneyri gazterik egindako lanagatik, eta 1983an berriro saritu zuen 50 urtetik gorako ibilbideagatik.

80ko eta 90eko hamarkadetan mundu osoan ezagunak egin ziren hainbat telesailetan egin zuen lan, "The Love Boat" (1982), "The Golden Girls" (1988), "Murder, She Wrote" (1993) eta "ER" (1998) telesailetan, besteak beste; eta 1998an Babe: Pig in the City haurrentzako filmean aritu zen lanean.

Rooney zortzi aldiz ezkondu zen, eta bere lehen emaztea Ava Gardner izan zen.