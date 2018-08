Zinema

Urrezko Globoak

'Birdman' eta 'Boyhood', Urrezko Globoetako izendapenetan nagusi

Erredakzioa

2014/12/11

Alejandro Gomez Iñarrituren film berriak zazpi hautagaitza ditu, eta “Boyhood”, bestalde, bost kategoriatan lehiatuko da.

“Birdman” filma da Urrezko GLoboen 72. edizioko faboritoa, zazpi ataletan izendatu baitute, “Boyhood” baino bi gehiagotan, Hollywoodeko Atzerritar Prentsaren Elkarteak gaur iragarri duenez.

“Birdman” Alejandro Gonzalez Iñarrituren filma atal hauetan lehiatuko da: komedia edo musikal onena, komediako gizonezko aktorerik onena (Michael Keaton), bigarren mailako gizonezko aktore onena (Edward Norton) eta bigarren mailako emakumezko aktorerik onena (Emma Stone).

Iñarritu zuzendari eta gidoigile onenaren sailetan izendatu dute, eta Antonio Sanchez herrikidea soinu bandari onenarenean.

“Boyhood”i dagokionez, zinema drama onena izateko hautagai da, eta pelikularik onenarena saria eramango du, kiniela gehienen arabera. Halaber, Patricia Arquette eta Ethan Hawke antzeztaldeko emakumezko eta gizonezko aktore onenen sailean izendatu dituzte.

Gidoigintza eta zuzendaritza onenen ataletan ere izendatu dute Richard Linklater film hunkigarri eta berritzailearen egilea.

FILMIK ONENA (DRAMA)

Boyhood

Selma

The Imitation Game

Foxcatcher

The Theory of Everything

FILMIK ONENA (KOMEDIA EDO MUSIKALA)

Birdman

Great Hotel Budapest

Into the Woods

Pride

St. Vincent

ZUZENDARIRIK ONENA



Wes Anderson (Great Hotel Budapest)

Ava DuVernay (Selma)

David Fincher (Gone Girl)

Alejandro González Iñárritu (Birdman)

Richard Linklater (Boyhood)

GIZONEZKO AKTORERIK ONENA (DRAMA)

Eddie Redmayne (The Theory of Everything)

Steve Carell (Foxcatcher)

Benedict Cumberbatch (The Imitation Game)

Jake Gyllenhaal (Nightcrawler)

David Oyelowo (Selma)

GIZONEZKO AKTORE ONENA (KOMEDIA EDO MUSIKALA)

Michael Keaton (Birdman)

Ralph Fiennes (Great Hotel Budapest)

Bill Murray (St. Vincent)

Joaquin Phoenix (Inherent Vice)

Christoph Waltz (Big Eyes)

EMAKUMEZKO AKTORERIK ONENA (DRAMA)

Felicity Jones (The Theory of Everything)

Jennifer Aniston (Cake)

Rosamund Pike (Gone Girl)

Reese Witherspoon (Wild)

Julianne Moore (Still Alice)

EMAKUMEZKO AKTORERIK ONENA (KOMEDIA EDO MUSIKALA)

Amy Adams (Big Eyes)

Helen Mirren (The Hundred-Foot Journey)

Julianne Moore (Maps to the Stars)

Emily Blunt (Into the Woods)

Quvenzhane Wallis (Annie)

ANTZEZTALDEKO GIZONEZKO AKTORERIK ONENA

Ethan Hawke (Boyhood)

J.K. Simmons (Whiplash)

Robert Duvall (The Judge)

Edward Norton (Birdman)

Mark Ruffalo (Foxcatcher)

ANTZEZTALDEKO EMAKUMEZKO AKTORERIK ONENA

Meryl Streep (Into the Woods)

Keira Knightley (The Imitation Game)

Patricia Arquette (Boyhood)

Jessica Chastain (A Most Violent Year)

Emma Stone (Birdman)

ANIMAZIOZKO FILMIK ONENA

Big Hero 6

The Book of Life

The Boxtrolls

How to Train Your Dragon 2

ATZERRIKO FILMIK ONENA

Leviathan (Errusia)

Ida (Polonia)

Turist (Force Majeure) (Suedia)

Gett: El divorcio de Viviane Amsalem (Israel)

Tangerines (Estonia)

GIDOIRIK ONENA

Wes Anderson (Great Hotel Budapest)

Gillian Flynn (Gone Girl)

Richard Linklater (Boyhood)

Graham Moore (The Imitation Game)

Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Armando Bo (Birdman)

KANTURIK ONENA

"Yellow Flicker Beat" (Los Juegos del Hambre: Sinsajo. Parte 1 (Lorde)

"Big Eyes" Big Eyes (Lana del Rey)

"Mercy Is" Noé (Patti Smith, Lenny Kaye)

"Glory" Selma (John Legend, Common)

"Oppotunity" Annie

SOINU BANDARIK ONENA

Hans Zimmer (Interstellar)

Alexandre Desplat (The Imitation Game)

Antonio Sánchez (Birdman)

Johann Johansson (The Theory of Everything)

Trent Reznor, Atticus Ross (Gone Girl)