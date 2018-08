Zinema

60. edizioa

Polanskiren film berria estreinatu du Berlinale zinemaldiak

2010/02/13

Suitzan etxeko zigorra betetzen ari da zinemagilea eta hori dela eta, ez da Berlinen agertu. 'The ghost writer' bere filma estreinatu dute bere bi protagonistek: Ewan MacGregor eta Pierce Brosnan.

Hasi da Berlinale, Berlingo Nazioarteko Zinema Jaialdia. 60.edizioa du aurtengoa eta ostiral honetako inaugurazio ekitaldian jaialdiko edizio ezberdinetako irudiak eskaini zituzten. Bertan izan ziren Werner Herzog epaimahaiko presidentea eta Renee Zellweger aurtengo emaimahaiko kidea.



Tuan Yuan film txinatarrak ireki du Sail Ofiziala, eta ostiral honetan Roman Polanski zuzendariaren azken lana estreinatu da: The ghost writer. Zuzendaria, hala ere, ezin izan da bertan egon, etxe barruko arrastatzeagatik.&' || 'nbsp;Martin Scorsesek larunbat honetan aurkeztuko du bere azken filma, eta Leonardo Di Capriorekin batera izango da alfombra gorrian.



Zero azpiko tenperaturak nagusi izango dira jaialdiaren hasiera honetan, kaleko estreinaldi eta alfonbra gorriaren bat egiten ez duen eguraldia, alegia. Baina, aurtengoa ospatu beharreko urtemuga da eta jaialdiak ekitaldi berezia antolatu dute gaurko. Fritz Lang zuzendariaren Metropolis film zaharberritua eskainiko dute Brandenburgoko Atean. Buenos Aires hiriko Pablo C. Ducros Hicken Zinema Museoko kopia erabili dute zaharberritze horretan, orain arte film ezagunaz aurkitu izan den kopia fidelena baita Argentinakoa. ''''Udan edonork proiektatu dezake film bat kalean. Meritua neguan egitea da, belindarrek egiten duten moduan'''', esan du Kosslick Berlinaleko zuzendariak.



Alfonbra gorrian desfilatzeak ere meritua izango du datozen egunotan Berlinen. Bertan espero dugu Ewan McGregor, Gérard Depardieu, Leonardo di Caprio, Ben Stiller eta Bollywoodeko izarra Shah Rukh Khan. Alfombran ikusgai izango da ere Renée Zellweger, Werner Herzog buru duen epaimahaiko kidea baita aktorea.



Sail Ofiziala



26 film izango dira Berlinaleren 60.edizioko sail ofizialean. Horietatik, 20 ibiliko dira lehian sariren bat lortzeko.



Hona hemen lehiaketan parte hartzen duten pelikulen zerrenda (programazioaren ordenean):



Tuan Yuan (Wang Quan''an): Txina

Howl, (Rob Epstein): AEB

The ghost writer (Roman Polanski); Frantzia/Erresuma Batua.

Eu cand vreau sa fluier, (Florin Serban): Errumania/Suezia.

Submarino (Thomas Vinterberg): Danimarka.

San Qiang Pai An Jing Qi (Zhang Yimou):&' || 'nbsp;Txina.

Greenberg (Noah Baumbach): AEB.

Der Räuber (Benjamin Heisenberg): Austria/Alemania.

En ganske snill mann (Hans Peter Moland): Norvegia.

Caterpillar (Koji Wakamatsu): Japonia.

Bal (Semith Kaplanoglü): Turkia/Alemania.

Shekarchi (Rafi Pitts): Alemania/Iran.

Shahada (Burhan Ourbani): Alemania.

Kak ya Provel etim letom (Alexei Popogrebsky): Errusia

Na putu, (Jasmila Zbanic): Bosnia/Austria/Alemania/Kroazia

Jud Süss, (Oskar Roehler):&' || 'nbsp;Austria/Alemania

Rompecabezas, (Natalia Smirnoff):&' || 'nbsp;Argentina/Franzia

En Familie, (Pernille Fischer): Danimarka

The killer inside me, (Michael Winterbottom): Erresuam Batua

Mammuth, (Benoit Delépine eta Gustave de Kerven):&' || 'nbsp;Frantzia



Sail ofizialean, baina lehiaketatik kanpo, honakoak izango dira:



My name is Khan (Karen Johar): India

Shutter Island (Martin Scorsese):&' || 'nbsp; AEB

Exit through the gift shop (Bansky): Erresuma Batua

Please give (Nicole Holofcener):&' || 'nbsp;AEB

The kids are all right (Lisa Cholodenko):&' || 'nbsp;Frantzia/AEB

Otouto (Yoji Yamada): Japonia.