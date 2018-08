Zinema

Polanskik Zilarrezko Hartza irabazi du "The ghost rider" filmagatik

Erredakzioa

2010/02/21

Zuzendari franko-poloniarrak ez du bere saria jaso, Suitzan etxe barruko arrastatzea zigorpean dagoelako. Urrezko Hartza "Honey" pelikula turkiarrarentzat izan da.

Berlineko Nazioarteko Zinemaldi Jaialdian Berlinalen saritu dute Roman Polanski zinemagilea, The ghost rider bere pelikulagatik. Etxe barruko arrastatze zigorra betetzen dabil Suitzan Polansky, duela 30 urte baino gehiago adingabeko bati sexu-abusuak eragitearen ondorioz estradizio auzia konpondu arte.



Ewan McGregor eta Pierce Brosnan dira Polanskiren azken lanaren protagonistak. Bi aktoreak izan ziren pasa den astean Berlinen filmaren estreinaldian. Thriller politiko honi esker Zilarrezko Hartza eskuratu du zinemagileak. Bere arrastatze zigorra dela eta, bere produktoreak izan dira saria jaso dutenak.



Berlinale Zinemaldi Jaialdiaren epaimahaikideek Urrezko Hartza eman diote Honey pelikula turkiarrari. Publikoaren sari berezia If I want to whistle, I whistle drama errumaniarrarentzat izan da.