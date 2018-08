Zinema

'Back to the future' filmaren DeLorean autoa enkantean jarriko dute

Erredakzioa

2010/10/05

Superamanen komikiaren lehen aleko edizio berezi bat, Megan Foxek 'Transformers'en erabili zuen jantzia eta 'Knight Rider'en bertsio modernoaren KITT autoa ere jarriko dituzte enkantean.

Profiles in History enkante etxeak ongintzazko enkante bat jarri du martxan:&' || 'nbsp;azaroaren 6an izango da eta 80eko hamarkadako Back to the future zinema-sagan denboraren makinaren lanak egiten zituen autoa, hain zuzen ere.



DeLorean DMC-12 autoaren kopia "zehatzena" da eta 80.000 eta 100.000 euro bitarteko balioa du. Bob Gale historiaren sortzaile eta ekoizlearen bildumako parteda eta, DeLoreanarekin batera, Marty McFlyk (Michael J. Fox) 2015 urtean eramaten zuen etorkizuneko jaka, sagaren bigarren alean. 50.000 euroko balioadu eta filmean erabili zuten almanaka ere enkantean jarriko dute, 5.000 euro inguruko balioarekin.



Back to the future filmeko objektuekin batera, AEBetako ikuskizunaren munduko 150 pieza jarriko dituzte enkantean.



Superamanen komikiaren lehen aleko edizio berezi bat, Megan Foxek ''Transformers:&' || 'nbsp;Reenge of the fallen''en erabili zuen jantzia eta ''Knight Rider''en bertsio modernoaren KITT autoa ere jarriko dituzte enkantean.