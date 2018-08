Zinema

Belen Rueda, bueltan zinema-aretoetan 'Los Ojos de Julia' filmarekin

2010/10/29

Gainera, hauek dira aipagarriak: Ben Afflecken 'The Town. Ciudad de ladrones', Juliette Binoche protagonista duen 'Copia certificada' eta 'Che: un hombre nuevo' dokumentala.

Belén Rueda protagonista duen Los ojos de Julia The Town. Ciudad de ladrones lanarekin izango da lehian aste honetan. Bigarrenak Ben Affleck du protagonista eta Copia certificada, Vivir para siempre eta Retornos filmak ditu aurkari zinema-aretoetan.



Guillermo del Toro zinemagile mexikarrak Belen Rueda eta Lluis Homar aktoreekin egin du lan Los ojos de Julia filmarein:&' || 'nbsp;Guillem Moralesek zuzentzen du, Oriol Pauloren gidoilariaren lanarekin, El orfanatoren arrakasta errepikatzea espero dute.



Ben Affleckek The Town. Ciudad de ladrones lana zuzendu du, protagonista da eta parte hartu du.. Chuck Hoganen Prince of thieves:&' || 'nbsp;A novel izeneko eleberrian oinarritzen da.

Juliette Binoche aktore frantziarrak Canneseko emakumezko aktore onenari saria eskuratu zuen Copia certificada lanari esker. Abbas Kiarostami iraniarrak zuzentzen du eta William Shimell aktore eta opera abeslaria da protagonista.



Tristán Bauerrek Che:&' || 'nbsp;un hombre nuevo dokumentala aurkezten du, 12 urteko lanaren ostean. Kuban eta Argentinan estreinatu dute jada eta Montrealeko nazioarteko zinemaldian saritu dute.



Gustavo Ron zinemagile madrildarrak Vivir para siempre aurkezten digu, Sally Nicholsen No es justo eleberrian oinarrituta. Ingalaterra iparraldean grabatu dute eta Ronen bigarren lana da, Mia Sarahren ostean.



La tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol 3Dtako animaziozko pelikula bat da. Alex Collsek zuzendu du eta Lola Beccaria idazle eta filologoak egin du gidoia, The Happets telesailean oinarrituz.



Emma Stone da Rumores y mentiras filmeko aktore-zerrendako aipagarriena, eta Will Gluckek zuzendu du (Guerra de cheerleaders), Bert Royalen gidoiarekin. Amanda Bynes eta Alyson Michalka dira protagonistak, baina Lisa Kudrowk ere parte hartu du.&' || 'nbsp;