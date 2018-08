Zinema

Blake Edwards hil da, 'Breakfast at Tiffany's' pelikularen zuzendaria

2010/12/17

Egungo komediako maisua, bereak ditu 'Pantera arrosa', eta pertsonaia ezagun honen inguruko beste sei lanak. '10' eta 'The Party' lan ezagunak ere zuzendu zituen. 88 urte zituela zendu da Edwards.

zinemagile estatubatuarra hil da,zituela. Brentwooden (Kalifornian) zendu da Edwards, bere ordezkariak jakitera eman duenez.

Breakfast at Tiffany''s, Pantera arrosa eta 10 pelikula ezagunen egilea dugu Blake Edwards. 2004an Ohorezko Oscar saria eman zioten, bere ibilbide profesionalari aitorpena eginez. Victor Victoria lanarekin gidoi egokitu onenaren Oscar saria eskuratzeko hautagai izan zen.

Urrezko Globoetan ere zuzendari onenaren saria eskuratzeko izendatu zuten Edwards, Ardo eta arrosa egunak (1962) lanagatik.

Ahaztu ezin diren Breakfast at Tiffany''s (1961), The Great Race (1965) eta Peter Sellersekin egindako The Party (1968) pelikulekin batera, Pantera arrosa arrakastatsua ere zuzendu zuen. Pantera arrosaren itzulera (1975), Pantera arrosa berriro erosoan (1976), Revenge of the Pink Panther (1978), Trail of the Pink Panther (1982), Curse of the Pink Panther (1983) eta Son of the Pink Panther (1993) iritsi ziren ondoren.

Julie Andrews aktorearekin ezkonduta zegoen, eta Darling Lili (1970), 10 (1979), Victor Victoria eta S.O.B. lanetan berarekin egin zuen lan.