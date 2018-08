Zinema

Atzerriko film onena

'También la lluvia' eta 'Biutiful', Oscar sarietako finalisten artean

Erredakzioa

2011/01/19

Atzerriko film onenaren saria eskuratzeko bederatzi finalisten artean aukeratu dituzte. Hilaren 25ean jakingo dugu hautagaien artean egongo diren ala ez.

etapelikulak atzerriko film onenaren Oscarra eskuratzeko bederatzi finalisten artean daude.

Icíar Bollaín eta Alejandro González Iñárritu zinemagileen lanek azken aurreko fasea gainditu dute Oscar saria eskuratzeko lehian. Hautagai izateko aukera duten beste filmak honako hauek dira: Hors-la-loi (Aljeria), Incendies (Kanada), In A Better World (Danimarka), Canino (Grezia), Confessions (Japonia), Life, above All (Hegoafrika) eta Simple Simon (Suedia).

Hilaren 25ean emango ditu jakitera Hollywoodeko Akademiak aurtengo Oscar sarietako hautagaiak.