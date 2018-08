Zinema

Proiektua

Julian Assangeren bizitza, pantaila handira

Erredakzioa

2011/01/21

Hollywooden hasi dira prestatzen Wikileakseko sortzailearen bizitzaren inguruko filma.

Hollywood hasi da prestatzen Julian Assange&' || 'nbsp; Wikileakseko sortzailearen inguruko pelikula. ''''Variety'''' &' || 'nbsp; aldizkariaren webguneak jakinarazi duenez, Assangeren biografia jasotzen duen The Most Dangerous Man in the World liburuaren eskubideak erosi dituzte Josephson Entertainment eta Michelle Krumm Prods. produkzio-etxeek.



Andrew Fowler kazetari australiarrak idatzi du liburua, eta aurten kaleratuko du Melbourne University Publishing Ltd. etxeak. Assangeren bizitza sakonean aztertzen da bertan, haurtzarotik gaur egunera arte.



Lan hori oinarri hartuta, Wikileakseko sortzailearen istorioa pantaila handira eraman nahi dute, ''''drama eta suspense thrilerra'''' sortzeko.