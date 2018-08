Zinema

'The Fighter', '127 hours' eta 'Primos', zinema-aretoetan

2011/02/04

'The Fighter' eta '127 hours' Oscar sarietan lehiatuko dira. Ordura arte, Daniel Sanchez Arevaloren film luzea eta 'La trampa del mal' (M. Night Shyamalan) izango dituzte aurrez aurre pantailetan.

The Fighter eta 127 hours film ezagunak izango ditugu zinema-aretoetan aste honetarik aurrera. Gainera, litekeena da hilaren 27an, Oscar sarien

banaketa ekitaldian, bi lanek sona are handiagoa hartzea, The Fighter lanak zazpi izendapen eta 127 hours pelikulak sei hautagaitza baitauzkate.



Biak film onenaren sarirako izendatu dituzte, eta David O. Russell zuzendari onenaren zerrendan ere badago, The Fighter lanari esker. Azken lan horrek ditu, halaber, aktore onenaren sari gehiago lortzeko aukera gehien; Christian Bale (antzeztaldeko gizonezko aktore onenaren zerrendan) eta Amy Adams eta Helena Bonham Carter (antzeztaldeko emakumezko aktore onena lortzeko) hautagaien artean daude. 127 hours pelikulako protagonista, James Franco, aktore onenaren Oscar saria lortzeko izendatu dute.



Oscar sarien gaua heldu bitartean, baina, zinema pantailatan izango da lehia. Eta bertan, beste bi film berri ere: Primos Daniel Sanchez Arevaloren hirugarren film luzea eta La trampa del mal M. Night Shyamalanek idatzitako beldurrezko zinta.



The Fighter benetako istorio batean oinarrituta dago. Bi boxeolari ditugu bertan protagonista: Micky Ward Irlandarra (Mark Wahlberg) eta Dicky Eklund (Bale) bere anaiordea. Familia harremanak gordetzeko borrokatu beharko dute.



127 hours pelikulako protagonista James Franco aktore estatubatuarra da. Danny Boyle (Slumdog Millionaire) zinemagileak zuzenduta, Aron Ralston alpinista estatubatuarraren istorioa dakarkigu lanak: kirolariak egoera larri bati aurre egin beharko dio, Utahko arroila batean istripua izan eta gero. Benetako gertakari batean dago oinarrituta lan hau ere.

Primos komedia Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Gordos) zinemagileak idatzi eta zuzendu du. Oraingoan ere Quim Gutiérrez, Raúl Arévalo eta Antonio de la Torre aktoreak deitu ditu, bere hitzetan inoizko lanik pertsonalena duen honetarako. Diego ezkontzear da, baina ezkontza eguna baino bost egun lehenago neskak bukatutzat emango du harremana. Egoerari aurre egiteko, nerabezaroko neska-lagun baten bila joango da.

La trampa del mal Las crónicas de la noche beldurrezko istorio seriearen lehen atala da. M. Night Shyamalan (Seigarren zentzua, Signs) zuzendari ezagunak idatzi ditu, eta John Erick Dowdle zinemagileak zuzenduta daude. Chris Messina eta Logan Marshall-Green ditugu aktore zerrendako buru.



Walt Disney eta Pixar etxeek bat egiten dute Rapunzelen istorioarekin Enredados animazio filma egiteko. Dorretxea batean giltzapeturik bizi den neskatxa gaztea da Rapunzel. Flynn Rider bidelapur xarmagarriak bertara joko du, bere burua ezkutatzeko. Elkarrekin abentura berri bati ekingo diote.