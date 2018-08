Zinema

Goya 2012 sarietako hautagaiak

2012/01/10

Pedro Almodovarren 'La piel que habito' lanak 16 hautagaitza jaso ditu eta Enrique Urbizuren 'No habrá paz para los malvados' pelikulak, 14. Horiek dira Goya sarien XXVI. edizioko faboritoak.

Goya sarien hautagaien zerrenda osoa:



Pelikula onena saria:



- "Blackthorn", de Mateo Gil.

- "La piel que habito", de Pedro Almodóvar.

- "La voz dormida", de Benito Zambrano.

- "No habrá paz para los malvados", de Enrique Urbizu.



Zuzendari onenar:



- Mateo Gil, por "Blackthorn".

- Pedro Almodóvar, por "La piel que habito".

- Benito Zambrano, por "La voz dormida".

- Enrique Urbizu, por "No habrá paz para los malvados".



Zuzendari berri onenari saria:



- Paula Ortiz, por "De tu ventana a la mía".

- Kike Maillo, por "Eva".

- Paco Arango, por "Maktub".

- Eduardo Chapero-Jackson, por "Verbo".



Jatorrizko gidoi onenari saria:



- Miguel Barros, por "Blackthorn".

- Aintza Serra, Cristina Clemente, Martí Roca y Sergi Belbel, por "Eva".

- Woody Allen, por "Midnight in Paris".

- Michel Gaztambide y Enrique Urbizu, por "No habrá paz para los

malvados".



Egokitutako gidoi onenari saria:



- Rosanna Cecchini, Paco Roca, Ignacio Ferreras y Ángel de la Cruz, por "Arrugas".

-Icíar Bollaín, por "Katmandú".

-Pedro Almódovar, por "La piel que habito".

-Ignacio del Moral y Benito Zambrano, por "La voz dormida".



Jatorrizko musika onenari saria:



-Lucio Godoy, por "Blackthorn".

-Evgueni Galperine y Sacha Galperine, por "Eva".

-Alberto Iglesias, por "La piel que habito".

-Mario de Benito, por "No habrá paz para los malvados".



Abesti onenari saria:



-"Debajo del limón", de Paul Ortiz y Pachi García "Alis", por "De tu ventana a la mía".

-"Nana de la hierbabuena", de Carmen Agredano por "La voz dormida".

-"Nuestra playa eres tú", de Jorge Pérez Quintero, Borja Jiménez Mérida, Patricio Marín Díaz, por "Maktub".

-"Verbo", de Pascal Gaigne e Ignacio Fornés "Nach" por "Verbo".



Gizonezko protagonista onenari saria:



-Daniel Brühl, por "Eva".

-Antonio Banderas, por "La piel que habito".

-Luis Tosar, "Mientras duermes".

-José Coronado, por "No habrá paz para los malvados".



Emakumezko protagonista onenari saria:



-Verónica Echegui, por "Katmandú".

-Salma Hayek, por "La chispa de la vida".

-Elena Anaya, por "La piel que habito".

-Inma Cuesta, por "La voz dormida".



Gizonezko aktore onenari saria:



-Juan Diego, por "23F la película".

-Lluis Homar, por "Eva".

-Juanjo Artero, por "No habrá paz para los malvados".

-Raúl Arévalo, por "Primos".



Emakumezko aktore onenari saria:



-Maribel Verdú, por "De tu ventana a la mía".

-Pilar López de Ayala, por "Intruders".

-Ana Wagener, por "La voz dormida".

-Goya Toledo, por "Maktub".



Gizonezko aktore berri onenari saria:



-José Mota, por "La chispa de la vida".

-Jan Cornet, por "La piel que habito".

-Marc Clotet, por "La voz dormida".

-Adrián Lastra, por "Primos".



Emakumezko aktore berri onenari saria:



-Blanca Suárez, por "La piel que habito".

-María León, por "La voz dormida".

-Michelle Jenner, por "No tengas miedo".

-Alba García, por "Verbo".



Ekoizpen zuzendari onenari saria:



-Andrés Santana, por "Blackthorn".

-Toni Carrizosa, por "Eva".

-Toni Novella, por "La piel que habito".

-Paloma Molina, por "No habrá paz para los malvados".



Argazkilaritza zuzendari onenari saria:



-Juan Antonio Ruiz Anchía, por "Blackthorn".

-Arnau Valls Colomer, por "Eva".

-José Luis Alcaine, por "La piel que habito".

-Unax Mendía, por "No habrá paz para los malvados".



Muntaia onenari saria:



-David Gallart, por "Blackthorn".

-Elena Ruiz, por "Eva".

-José Salcedo, por "La piel que habito".

-Pablo Blanco, por "No habrá paz para los malvados".



Zuzendari artistiko onenari saria:



-Juan Pedro de Gaspar, por "Blackthorn".

-Laia Colet, por "Eva".

-Antxón Gómez, por "La piel que habito".

-Antón Laguna, por "No habrá paz para los malvados".



Jantzien diseinu onenari saria:



-Clara Bilbao, por "Blackthorn".

-Paco Delgado, por "La piel que habito".

-María José Iglesias García, por "La voz dormida".

-Patricia Monné, por "No habrá paz para los malvados".



Makillaje edo pelukeria onenari saria:



-Belén López-Puigcerver y Ana López-Puigcerver, por "Blackthorn".

-Jesús Martos y Concha Rodríguez, por "Eva".

-David Martí, Manolo Carretero y Karmele Soler, por "La piel que habito".

-Nacho Díaz, Sergio Pérez y Montse Boqueras, por "No habrá paz

para los malvados".



Soinu onenari saria:



-Fabiola Ordoyo, Marc Orts y Daniel Fontrodona, por "Blackthorn".

-Oriol Tarragó, Marc Orts y Jordi Rossinyol, por "Eva".

-Pelayo Gutiérrez, Marc Orts e Iván Marín, por "La piel que habito".

-Ignacio Royo-Villanova y Licio Marcos de Oliveira, por "No habrá

paz para los malvados".



Efektu berezi onenei saria:



-Lluis Castells y Arturo Balseiro, por "Eva".

-David Heras y Raúl Romanillos, por "Intruders".

-Eduardo Díaz y Reyes Abades, por "La piel que habito".

-Chema Remacha y Raúl Romanillos, por "No habrá paz para los

malvados".



Animaziozko pelikula onenari saria:



-"Arrugas".

-"Carthago Nova".

-"Papá, soy una zombi".

-"The little wizard, o mago dubidoso".



Pelikula dokumental onenari saria:



-"30 años de oscuridad".

-"El cuaderno de barro".

-"Escuchando al juez Garzón".

-"Morente".



Iberoamerikako film onenari saria:



-"Boleto al paraíso", de Gerardo Chijona (Cuba).

-"Miss Bala", de Gerardo Naranjo (México).

-"Un cuento chino", de Sebastián Borensztein (Argentina).

-"Violeta se fue a los cielos", de Andrés Wood (Chile).



Europako pelikula onenari saria:



-"Jane Eyre", de Cary Fukunaga.

-"Melancolía", de Lars Von Trier.

-"The artist", de Michel Hazanavicius.

-"Un dios salvaje", de Roman Polanski.



Fikziozko pelikula onenari saria:



-"El barco pirata", de Fernando Trullois.

-"El premio", de Elías León Siminiani.

-"Matar a un niño", de José Esteban Alenda y César Esteban

Alenda.

-"Meine liebe", de Ricardo Steinberg y Laura Pousa.



Film labur dokumental onenari saria:



-"Alma", de Jose Javier Pérez Prieto.

-"Nuevos tiempos", de Jorge Dorado.

-"Regreso a Viridiana", de Pedro González Bermúdez.

-"Virgen negra", de Rául de La Fuente.



Animaziozko film labur onenari saria:



-"Bird boy", de Pedro Rivero y Alberto Vázquez Rico.

-"Ella", de Juan Montes de Oca.

-"Quien aguanta más", de Gregorio Muro.

-"Rosa", de Jesús Orellana.