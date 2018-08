Zinema

Oscar sariak 2012

2012ko Oscar sarietarako izendatuen zerrenda

Erredakzioa

2012/01/24

'Hugo', 'The artist','The help', 'The Descendants' eta 'Tinker, Taylor, Soldier, Spy' filmak dira otsailaren 26an egingo den sari banaketako faborito nagusiak.

Urteko film onena:

"Extremely Loud & incredible"

"The Artist"

"The Descendants"

"The Help"

"Hugo"

"Midnight in Paris"

"Moneyball"

"War Horse"

"Bizitzaren zuhaitza"

Zuzendari onena:

Martin Scorsese, "Hugo"

Michel Hazanavicius, "The Artist"

Alexander Payne, "The Descendants"

Woody Allen, "Midnight in Paris"

Terrence Malick, "Bizitzaren zuhaitza"





Gizonezko antzezle onena:

George Clooney, "The Descendants"

Jean Dujardin - "The Artist"

Brad Pitt, "Moneyball"

Gary Oldman, " Tinker, Taylor, Soldier, Spy "

Bemián Bichir "A Better Life"



Emakumezko aktorerik onena



Viola Davis, "The Help"

Meryl Streep, "The Iron Lady"

Michelle Williams, "My Week With Marilyn"

Rooney Mara, " The Girl with the Dragon Tattoo "

Glenn Close, "Albert Nobbs"





Antzeztaldeko emakumezko aktorerik onena:



Octavia Spencer, "The Help"

Jessica Chastain, "The Help"

Melissa McCarthy, "Bridesmaids"

Berenice Bejo, "The Artist"

Janet McTeer "Albert Nobbs"





Antzeztaldeko gizonezko aktorerik onena:



Christopher Plummer - "Beginners"

Kenneth Branagh - "My Week With Marilyn"

Jonah Hill - "Moneyball"

Nick Nolte - "Warrior"

Max Von Sydom - "Extremely loud & incredibly close"



Animazio film onena:



"Rango"

"Tintín"

"Chico & Rita"

"Une vie de chat "

"Kung Fu Panda 2"



Ingelesez egina ez den film onena:



"Jodaeiye Nader az Simin"

"In Darkness"

"Bullhead"

"Footnote"

"Monsieur Lazhar"



Jatorrizko gidoi onena:



"The Artist"

""Margin Call"

"Nader"

"Bridesmaids"

"Midnight in Paris"