'This must be the place' eta 'Dark shadows', zinema-aretoetan

2012/05/11

Sean Penn makillatuta eta rocker jantzita eta Johnny Depp Tim Burtonen esanetara karteldegian lehiatuko dira.

Bideoak (1) Asteko zinema-estreinaldiak This must be the place Sean Penn protagonista duen filma eta Dark shadows karteldegian lehiatuko dira. Baina ez dira bakarrak izango, Xora (zubereraz eginiko fikziozko lehenengo film luzea) ere bertan izango da. Peio Cachenautek zuzentzen du, eta ETBren parte-hartzea ere badu.

Sean Penn (Mystic River eta Milk filmengatik bi Oscar sari irabazi ditu) Cheyenne 50 urteko rock izar judu baten azalean sartuko da. Bere aita hil ondoren, Dublinetik AEBra joango da nazi baten bila.

Dark shadows 60ko hamarkadako telesail baten moldaketa zinematografikoa da. Tim Burtonek komedia dosi bat eskainiko digu pertsonaia berezi batzuen bitartez.

Phil Lordek eta Christopher Millerrek zuzendutako 21Jump Street pelikulan gaur egungo gazteen bizitzari aurre egin beharko dioten bi polizia-agenteri buruz dihardute, eta akzioa eta komedia uztartzen ditu.



