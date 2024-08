Zinema Zinemaldia Yorgos Lanthimosen 'Poor Things'ek jasoko du urteko film onenaren Fipresci saria agentziak | eitb media Publikatuta: 2024/08/26 13:08 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2024/08/26 13:08 (UTC+2) Lau Oscar, bost Bafta sari, bi Urrezko Globo eta Veneziako Urrezko Lehoia jaso ostean, Zinemaldiaren hasiera ekitaldian eskuratuko du golardoa. Orria entzun Orria entzun

Lanthimos, Veneziako Urrezko Lehoia jasotzen. Argazkia: EFE

Yorgos Tanthimos zuzendari greziarraren 'Poor things' pelikularentzat izango da urteko film onenaren Fipresci saria, eta irailaren 20an emango dute golardoa, Donostiako Zinemaldiaren 72. edizioaren hasiera ekitaldian.

Nazioarteko Kritikarien Federazioko 791 kideren bozketaren ostean, pelikula horixe izan da garaile 2023ko uztailaren 1etik aurrera estreinatutakoen artean, Zinemaldiak jakinarazi duenez.

Gainerako pelikula finalistak hauek izan dira: 'Do not Expect Too Much from the End of the World', Radu Jaderena; 'Aku Wa Sonzai Shinai', Ryusuke Hamaguchirena; 'All of US Strangers', Andrew Haighena; eta 'The Seed of the Sacred Fig', Mohamad Rasoulofena (Perlak sailean ikusi ahal izango da azken hau).

'Poor things', Emma Stone, Mark Ruffalo eta Willem Dafoe protagonista dituena, 2023ko Veneziako Jaialdian estreinatu zuten, eta Urrezko Lehoia eskuratu zuen.

Horrez gain, pelikulak bi Urrezko Globo, bost Bafta sari eta lau Oscar eskuratu ditu, tartean emakumezko aktore onenarena Emma Stonentzat.

Fipresci saria Donostiako Zinemaldiaren inaugurazio galan emango dute, irailaren 20an, eta filma ikusteko aukera izango da.

1999an saria sortu zutenetik, Maren Adek, Pedro Almodovarrek, Paul Thomas Andersonek, Alfonso Cuaronek, Jean-Luc Godardek, Ryusuke Hamaguchik, Michael Hanekek, Aki Kaurismakik, Richard Linklaterrek, Terrence Malickek, George Millerrek, Cristian Mungiuk eta Chloe Zhaok jaso dute golardoa, besteak beste.