Donostiako Zinemaldiaren 64. edizioko palmaresa

2016/09/24

Ikusi Donostiako Nazioarteko 64. Zinemaldiko sariak irabazi dituztenen zerrenda osoa.

“I am not madame Bovary” Xiaogiang Feng txinatarraren filmak, Txinako administrazio sistemaren aurkako kritikaz beteriko fabulak, irabazi du Donostiako 64. Zinemaldian film onenaren Urrezko Maskorra.

Hau da sari guztien zerrenda:

Film onenaren Urrezko Maskorra: "I am not Madame Bovary" (Xiaogang Feng).

Epaimahaiaren aipamen berezia: "El invierno" (Emiliano Torres) eta “The giant" (Johannes Nyholm).

Zuzendari onenaren Zilarrezko Maskorra: Hong Sang-soo ("Yourself and yours").

Gizonezko aktore onenaren Zilarrezko Maskorra: Eduard Fernández ("El hombre de las mil caras").

Emakumezko aktore onenaren Zilarrezko Maskorra: Fan Bingbing ("I am not Madame Bovary").

Argazkilaritza onenaren saria: "El invierno".

Gidoi onenaren saria: Rodrigo Sorogoyen eta Isabel Peña ("Que Dios nos perdone").

Kutxa-Zuzendari Berriak saria: "Park" (Sofia Exarchou).

Publikoaren saria: "I, Daniel Blake" (Ken Loach).

Horizontes Latinos saria: "Rara" (Pepa San Martín).

Gazteriaren Eroski saria: "Bar Bahar" (Maysaloun Hamoud).

Fipresci saria: "Lady Macbeth" (William Oldroy).

Zinema Eraikitzen saria: "La educación del rey" (Santiago Esteves).

Zabaltegi-Tabakalera saria: "Eat that question: Frank Zappa in his own words".

Otra mirada-TVE saria: "Bar Bahar" (Maysaloun Hamoud).

Euskal zinemaren Irizar saria: "Pedaló" (Juan Palacios).

Publikoaren Europako film onenaren saria: "Ma vie de courgette" (Claude Barras).

Feroz Zinemaldia saria: "El hombre de las mil caras" (Alberto Rodríguez).

Espainiar Kooperazioaren saria: "Oscuro animal" (Felipe Guerrero).

Sebastiane saria: "Rara" (Pepa del San Martín).