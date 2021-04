2021/04/22 11:56

boxeo izarrak

00:30ean

Mexikarren arteko Munduko Txapelketa ikusgarria, "Boxeo Izarrak" saioan

EITB Media

Berchelt vs Valdez borrokaldiaren ondoren, Esabe vs Kartoum eta Tucker vs Rodriguez norgehiagokak izango dira ikusgai.

Boxeo eskularruak. Argazkia: EITB Media

Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Berchelt vs Valdez borraldiarekin ekingo dio "Boxeo Izarrak" saioak ostiralero emanaldiari. Ondoren Esabe vs Kartoum eta Tucker vs Rodriguez norgehiagokak eskainiko dituzte. Miguel Berchelt eta Oscar Valdez bi txapeldun dira. Bata, bederatzi aldiz izan da munduko tituluaren jabe superluma pisuan. Bestea, zazpi bider luma pisuan. Bercheltek 38 garaipen lortu ditu orain arte eta borrokaldi bakarra galdu du. Valdezek, ostera, ez du behin ere huts egin profesional mailan 28 neurketa egin ondoren. Saioa osatzeko, boxeolari gazteen borrokaldiak eskainiko dituzte. Alde batetik, Warren Esabe eta Suleiman Kartoum frantziarren arteko norgehiagoka eta bestetik, Jahi Tuckerrek eta Eric Rodriguezek egingo dutena. Pedro Mari Goikoetxea eta Manu Maritxalar gidari, "Boxeo Izarrak" saioa ostiralean da ikusgai, 00:30ean, ETB1en.

Iruzkinak