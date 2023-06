Musika 21. edizioa Azkena Rock Festivaleko garra, piztear N. V. | EITB Media Publikatuta: 2023/06/13 12:46 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2023/06/13 13:38 (UTC+2) Iggy Pop, Rancid, The Pretenders, Lucinda Williams, Incubus eta beste hamaika talde eta bakarlariren kontzertuak hartuko dituzten agertokiak prest daude dagoeneko Mendizabalan. Orria entzun Orria entzun

Mendizabalako eremuak Azkena Rock Festivalen 21. edizioa hartuko du ekainaren 15, 16 eta 17an, eta antolatzaileek gaur aurkeztu dute jaialdia. Programazioa jakina zen jada, baina gogora ekarri dute, besteak beste, hauek izango direla oholtza gainean: Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucinda Williams, Incubus, Melvins, Alter Bridge, The Soundtrack of Our Lives eta El Drogas (Barricada taldearen errepertorioko bitxiekin).

Jaialdi handi batera areto txiki bat ekartzen duen Trashville eremuan, bestalde, besteak beste, The Kaisers, The Reverend Peyton's Big Damn Band, The Phantom Surfers eta Generador izango dira.

Gainera, Mendizabalatik Gasteizko hirigunera ere egingo du ARFk; Andre Maria Zuriaren plazan, The Fuzillis arituko da ostiralean, eta Chuck Prophet & The Mission Express larunbatean.

Informazio praktikoa

Kontzertu eremuan sartzeko, publikoak eskumuturrekoa jarri beharko du sarreraren truke, Mendizorrotzako kiroldegiaren parean horretarako jarriko diren puntuetan: asteazkenean (17:00etatik 22:00etara), ostegunean (13:00etatik 01:00era) eta ostiral eta larunbatean (15:00etatik 02:00etara).

Jaialdiaren eremu barruan, ordainketa guzti-guztiak (janaria, edaria, merchandising-a, autotxokeak…) eskumuturrekoan txertatutako cashless sistema elektronikoaren bitartez egingo dira; txartelaren bitartez edo eskudirutan kargatu ahalko da.

14 urtetik beherakoak doan sartu ahalko dira, eta 15 urte eta 23 urte bitartekoek, berriz, sarrera merkeago izango dute (109 euro).

Halaber, ARFrako joan-etorria autobusez egin ahalko da Bilbotik, Iruñetik, Altsasutik, Donostiatik, Zarauztik eta Arrasatetik (20 eurotik gora, joan-etorri bakoitzeko), eta kanpina ere badago.

Egitaraua:

Ekainak 15, osteguna

18:00 Ateak ireki

GOD

19:05 OS MUTANTES

21:10 EL DROGAS (BARRICADA – 40º)

23:35 RANCID

RESPECT

18:15 LIHER

20:05 STEVE EARLE

22:30 LYDIA LUNCH RETROVIRUS

01:00 MONSTER MAGNET

TRASHVILLE

20:15 GENERADOR

22:30 THE KAISERS

01:00 NESTTER DONUTS

02:00 TURISTA BANG BANG

Ekainak 16, ostirala

ANDRE MARIA ZURIA

13:30 THE FUZILLIS

MENDIZABALA

17:00 Ateak ireki

GOD

17:30 BONES OF MINERVA

19:15 CORDOVAS

21:40 THE PRETENDERS

00:30 INCUBUS

RESPECT

18:20 S8NT ELEKTRIC

20:25 EARTHLESS

23:15 CALEXICO

02:05 THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES

LOVE

18:00 PASADENA

19:20 MATCHBOX

20:50 THE GUAPOS

23:30 THE UNDERTONES

01:50 GWAR

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

18:30 THE CLEOPATRAS

20:00 LOS TIKI PHANTOMS

22:30 THE REVEREND PEYTON'S BIG DAMN BAND

01:00 HOLA GHOST

02:30 MEOW AKA DJ NU

04:30 THE LEGENDARY SHEIKS

Rat Hole

02:00 HOLY NOTE vs. MAD COBRA

04:00 BELLE BROWN

Ekainak 17, larunbata

ANDRE MARIA ZURIA

13:30 CHUCK PROPHET & THE MISSION EXPRESS

MENDIZABALA

17:00 Ateak ireki

GOD

17:30 EZPALAK

19:20 AMANDA SHIRES

21:30 LUCINDA WILLIAMS

00:20 IGGY POP

RESPECT

18:20 THE BEVIS FROND

20:25 ANA POPOVIC

23:00 MELVINS

01:55 ALTER BRIDGE

LOVE

18:00 BRIGADE LOCO

19:20 NAT SIMONS & CHERIE CURRIE

20:50 THE NUDE PARTY

23:15 LUCERO

01:50 JIM JONES ALL STARS

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

18:30 LOST CAT

20:00 STEEL BEANS

22:15 THE PHANTOM SURFERS

01:00 KING SALAMI AND THE CUMBERLAND THREE

02:30 ROCK&ROLL POLICE DEPARTMENT

04:30 CARMELA MARACAS & LUPITA MAMBO

Rat Hole

02:00 NINGÚN DJ

04:00 AYUKEN DJs