Azkena Rock 2024 22ª edición Ocho nombres que nos deja el Azkena Rock Festival Natxo Velez | EITB Media Publicado: 24/06/2024 09:26 (UTC+2) Última actualización: 24/06/2024 09:26 (UTC+2) Este fin de semana se ha celebrado la 22ª edición del festival rockero gasteiztarra, con la asistencia de 50 000 personas.

Josh Homme, de Queens of the Stone Age, en su gradioso actuación del viernes. Foto: Oscar L Tejeda.

Cuatro escenarios, tres noches, 50 000 asistentes, más de sesenta grupos y solistas en el cartel… Más allá de los números, la 22ª edición del Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz ha dejado algunos nombres propios.

Queens of the Stone Age

La banda de Josh Homme arrasó Mendizabala en su concierto del viernes, y refrendó los estándares del rock: destreza musical (es un espectáculo ver tocar a Jon Theodore, Michael Shuman, Troy Van Leeuwen y el propio Homme, que a veces ve eclipsado su prestigio como guitarrista por su faceta de frontman), grandes temas (aunque se puede argüir que el repertorio contentó más a los fans de su material más actual y hubo quien echó de menos algún clásico más), sonido espléndido (apabullante en los tramos en los que tocaron canciones del Songs for the deaf, un básico del rock del siglo XXI, afinadas en do, más bajo que el resto de sus canciones), actitud, dominio de la situación y presencia (elegante juego de luces que acompaña a la música, que es de lo que se trata).

Troy Van Leeuwen y Josh Homme, el viernes en Mendizabala. Foto: Oscar L Tejeda

Si alguien pregunta cómo ha de ser un gran concierto de rock en 2024, lo trasladaría directamente a Mendizabala a las 00:20 horas del pasado sábado. Las reinas se sientan en el trono de los grandes grupos de rock actual.

Jane's Addiction

Aunque con menos exuberancia que Queens of the Stone Age (la voz de Perry Farrell no es la que era), el cuarteto fundador del grupo angelino ofreció un buen concierto la primera noche de festival.

Dave Navarro, Eric Avery, Stephen Perkins y el propio Farrell, todo carisma, estuvieron a la altura de su prestigio como uno de los grupos creadores de eso que se ha venido a llamar rock alternativo.

Whispering Sons

Lamentablemente algo deslucido por la lluvia del jueves, el grupo belga refrendó su posición como uno de los grandes tesoros desconocidos del festival, y se erigió en uno de los principales descubrimientos para muchos y muchas.

Propulsados por la voz de Fenne Kuppens, dejaron constancia en Vitoria de su post punk oscuro con regusto melancólico. Ojalá se acerquen por aquí a presentar en sala su nuevo disco The great calm.

Whispering Sons. Foto: Jordi Vidal.

Redd Kross

Banda perfecta para el momento perfecto. La mezcla de garage y rock con estribillos pegadizos y vitalistas supuso un gran empujón para el ambiente del viernes por la tarde.

Redd Kross. Foto: Paco Poyato.

El grupo californiano comandado por los hermanos Jeff (guitarra y voz) y Steve (bajista, también en Off! y Melvins) McDonald, que publicó su primer disco en 1982, elevó una marcha el discurrir de la jornada con una buena serie de grandes canciones, tanto clásicas como algún adelanto de su próximo, que se publica este mismo viernes, 28 de junio.

Mavis Staples

Con una propuesta casi opuesta a la de Whispering Sons (esto es lo grande de festivales como estos), la gran leyenda Mavis Staples repartió el sábado, a pesar de su avanzada edad, funk, blues y soul en el escenario Respect, donde si no.

Una lección de fundamentos y de dominio vocal, acompañada de una banda más que eficiente. Gran concierto.

Mavis Staples. Foto: Jordi Vidal.

Ezpalak

El grupo de Zestoa cumplió más que de sobra con su papel el viernes, en el escenario Love a las 18:00 horas y con el sol de cara. Con actitud de diez y un sonido muy correcto, el cuarteto fue congregando cada vez a más público con su rock coreable y actitud punk.

Tres discos de estudio y un directo en cuatro años, además de directos como el del pasado viernes en el que una remarcable parte del público los acompañó cantando en temazos como "Itzala", dejan testimonio de un grupo destacable y al que continuar siguiendo la pista.

Juanjo Berasain (Ezpalak). Foto: Jordi Vidal.

Lisa & The Lips

Los conciertos de la Virgen Blanca, los viernes y sábados al mediodía, son uno de los patrimonios más valiosos del Azkena. Sabedora de ello, la organización del festival programó para el viernes el concierto gratuito de Lisa & The Lips, en el que la cantante de The Bellrays puso a bailar a toda la ciudad.

Concierto mañanero de Lisa & The Lips en la Virgen Blanca. Foto: Paco Poyato.

Público

Otro de los patrimonios más estimables del festival, si no el mayor, es su público. 50 000 personas han gozado de la programación del ARF 2024, y han vuelto a dotar de personalidad rockera y melómana (no siempre la característica principal del público en festivales) al festival.

El viernes fue el día con mayor afluencia de gente, y hubo momentos en los que se notó la gran entrada, pero, a pesar de estar cerca del sold out, el recinto resultó cómodo y la limpieza en baños y el resto del recinto, destacable.

Foto: Paco Poyato.

El año que viene, el Azkena Rock Festival se celebrará los días 19, 20 y 21 de junio en Vitoria-Gasteiz.