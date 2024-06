Bilbao BBK Live 11, 12 y 13 de julio El Bilbao BBK Live cierra su cartel, y anuncia horarios y conciertos en la ciudad N. V. | EITB Media Publicado: 04/06/2024 12:13 (UTC+2) Última actualización: 04/06/2024 12:14 (UTC+2) Se unen a Arcade Fire, Jungle, Massive Attack, Underworld o Parcels, ya anunciados, Shygirl, Lewis OfMan y Alcalá Norte, entre otros. JPEGMAFIA, Zoe Gotusso y Bored Lord han cancelado sus actuaciones en el festival. Escuchar la página Escuchar la página

Los y las asistentes al festival Bilbao BBK Live, que este año se celebra en su icónica ubicación de Kobetamendi los días 11, 12 y 13 de julio, ya pueden comenzar a planificar sus rutas. La organización ha anunciado hoy el cierre de cartel, los horarios de actuaciones y distribución de escenarios en Kobetamendi y los grupos que actuarán en los conciertos gratuitos en la ciudad los días del festival.

A los ya anunciados Arcade Fire, Jungle, Massive Attack, The Prodigy, Underworld, Khruangbin, Parcels, Shinova o Zea Mays, se suman hoy Shygirl presents Club Shy, Stivijoes, Lewis OfMan, Alcalá Norte, Gabrielle Kwarteng y Alba Morena, mientras que han cancelado sus actuaciones en Bilbao JPEGMAFIA, Zoe Gotusso y Bored Lord.

La primera jornada estará encabezada por Massive Attack, The Prodigy, AIR y Los Planetas, y también se podrá disfrutar de Death from Above, Shinova, Sen Senra, El Buen Hijo, Queralt Lahoz y Martín de Marte.

Nagusia

18:25 STIVIJOES

20:25 SEN SENRA

23:00 MASSIVE ATTACK

02:00 THE PRODIGY

San Miguel

17:45 DHARMACIDE

19:15 SHINOVA

21:35 AIR play 'Moon Safari'

00:50 LOS PLANETAS 30 años de 'Super 8'

03:35 FOLAMOUR (A/V)

Beefeater

17:30 MARTÍN DE MARTE

19:20 QUERALT LAHOZ

21:55 JIMENA AMARILLO

00:55 MEZERG

03:30 NEXO MALITO presenta: CRRDR + ALTA

Txiki

18:25 NEWDAD

20:30 CYMANDE

23:10 DEATH FROM ABOVE 1979

02:10 SHYGIRL presents Club Shy

Firestone

17:45 EL BUEN HIJO

19:25 ORBIT

22:00 NUNATAK

Basoa

17:00 NESKA

19:30 KETIOV

22:00 SOFIA KOURTESIS dj set

00:30 CORMAC

03:00 DJ TENNIS

Lasai

Curated by RINSE FM

19:00 THRISTIAN

20:30 BEN HAUKE

22:00 YAW EVANS

23:30 ALETHA

01:00 FACTA & K-LONE

03:00 FYI ROBYN

El viernes, Grace Jones acaparará la atención de muchos y muchas asistentes, en una jornada en la que también actuarán Underworld, Parcels, Albert Plá, Ezra Collective, Standstill, María José Llergo, Melenas, Ezezez, Silitia y STR.

Nagusia

18:30 MELENAS

20:20 KHRUANGBIN

22:40 GRACE JONES

01:30 UNDERWORLD

San Miguel

17:35 EZEZEZ

19:25 MARÍA JOSÉ LLERGO

21:30 PARCELS

00:05 MEUTE

02:50 OVERMONO

Beefeater

17:30 SILITIA

19:25 STANDSTILL

21:35 ALBERT PLA 'Rumbagenarios'

00:25 RALPHIE CHOO

03:00 SAMANTHA HUDSON

04:10 ORO JONDO

05:30 PARKINEOS

Txiki

18:30 KARAVANA

20:50 JORDAN RAKEI

23:00 EZRA COLLECTIVE

01:45 DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA

Firestone

18:00 STR

20:00 DANIELA PES

22:05 AIKO EL GRUPO

Basoa

17:00 DJ GOSTOSO B2B SENDA FATAL

19:30 OGAZÓN

22:00 DJRUM

01:00 JENNIFER CARDINI

04:00 MARCEL DETTMANN

Lasai

19:00 TONI BASS

21:00 MIGUEL AGNES

23:00 XAMANA JONES

01:00 BALDMAN

03:00 LUCIENT

En la última jornada, las fuerzas que resten serán dirigidas a los conciertos de Arcade Fire, Jungle, Slowdive, Zea Mays, Floating Points, El Columpio Asesino, Alcalá Norte Airu y Oki Moki, entre otros grupos y artistas.

Nagusia

18:25 ALCALÁ NORTE

20:15 EL COLUMPIO ASESINO

22:35 JUNGLE

01:30 ARCADE FIRE

San Miguel

17:40 AIRU

19:20 ZEA MAYS

21:20 SLOWDIVE

00:15 KIASMOS

03:05 FLOATING POINTS

Beefeater

17:30 OKI MOKI

21:30 LOS BITCHOS

21:30 LEWIS OFMAN

00:30 ALVVAYS

03:10 NERVE AGENT

04:30 BITXEANDO presenta: INÉS HERNAND + DANILESS + DAVID VAN BYLEN

Txiki

18:30 GOOD NEIGHBOURS

20:30 MULATU ASTATKE

23:20 NONAME

01:45 MUJERES

Firestone

17:45 BOYE

19:35 ALBA MORENA

22:00 CHALK

Basoa

17:00 NIKI LAUDA

19:30 GABRIELLE KWARTENG

22:00 BUDINO

01:00 NICOLA CRUZ

04:00 JOHN TALABOT

Lasai

Curated by JASSS

19:00 NATHAN MICAY

21:30 LYDO

00:00 NAZAR

02:00 JASSS

Antes de subir a Kobetamendi habrá diferentes conciertos gratuitos en Bilbao, en escenarios dispuestos en las Torres Isozaki, el Arenal y Jardines de Albia. El viernes actuarán Chancha via Circuito, Kyne, Oddliquor, La Habitación Roja, Parquesvr, Iñesta y Repion, y el sábado Nudozurdo, Morreo, Lisasinson, Samuraï, Barry B y Teo Lucadamo.

Los bonos para el festival están a la venta por 175 euros, mientras que el precio de las entradas de día es de 75 euros.