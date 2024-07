Cine Estreno "El bus de la vida" llega a los cines N. V. | EITB Media Publicado: 03/07/2024 10:19 (UTC+2) Última actualización: 03/07/2024 10:19 (UTC+2) La nueva película de Ibon Cormenzana, en la que participa EITB, está protagonizada por Dani Rovira y Susana Abaitua. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Dani Rovira y Susana Abaitua en "El bus de la vida"

Euskaraz irakurri: "El bus de la vida" zinemetara iritsi da

El bus de la vida, la nueva película del cineasta vizcaíno Ibon Cormenzana (La cima, Alegría Tristeza), llega hoy, 3 de julio, a los cines de Hegoalde. La historia de un profesor desplazado a un pueblo que sueña con subirse a los escenarios, está protagonizada por Dani Rovira (Ocho apellidos vascos…) y la gasteiztarra Susana Abaitua.

Rovira y Abaitua han estado acompañados en el rodaje, que se ha desarrollado en Orduña, por Elena Irureta, Antonio Durán "Morris", Nagore Aranburu, Amancay Gaztañaga y Andrés Gertrúdix, además de los debutantes Pablo Scapigliati, Julen Castillo y Miriam Rubio y han contado con la colaboración especial de Roberto Álamo e Iria del Río.

La película parte de un guion de Ibon Cormenzana (también productor de Robot Dreams, As bestas, No habrá paz para los malvados, Blancanieves y la propia El bus de la vida) y Eduard Solà (escritor también de Black Is Beltza, Casa en flames…) y, en el apartado musical, muy presente en la cinta, cuenta con canciones originales de Manuela Vellés además de temas de artistas como Ibil Bedi, La M.O.D.A., Kase O, Los Chikos del Maíz y Fito y Fitipaldis.

La canción "El bus de la vida" (Manuela Vellés), interpretada por Vellés y Dani Rovira

En El bus de la vida, "una feel good movie inspirada en una historia real", Andrés (Dani Rovira) viaja a un pueblo vasco para trabajar como profesor de música. Allí descubrirá que padece cáncer, y, para recibir tratamiento, debe desplazarse al hospital de Bilbao en El Bus de la Vida, un viejo auto conducido por Mai (Susana Abaitua), que traslada gratuitamente a todos los pacientes de la zona.