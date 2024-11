Cine Galardones "El sueño de la sutana", nominada a mejor película en los premios europeos de cine N. V. | EITB Media Publicado: 05/11/2024 12:58 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2024 12:58 (UTC+1) La película de Isabel Herguera, ya nominada en la categoría de mejor película de animación, optará al premio principal en la gala de los European Film Awards que se celebrará el 7 de diciembre en Lucerna. "El sueño de la sultana" Whatsapp

El sueño de la sultana, película de animación de la donostiarra Isabel Herguera, está nominada en la categoría de mejor película en los Premios Europeos de Cine, que se entregarán el próximo día 7 de diciembre en la ciudad suiza de Lucerna. La película, que cuenta con la participación de EITB, ya estaba nominada en la categoría de mejor película de animación.

En El sueño de la sultana, Inés emprende, inspirada por un cuento de ciencia ficción feminista escrito en Bengala en 1905, un viaje iniciático por India en búsqueda de Ladyland, la utópica tierra de las mujeres.

El resto de películas nominadas en la categoría de mejor película son Bye Bye Tiberias, Dahomey, Emilia Pérez, Flow, In limbo, Living large, No other land, Sauvages, Soundtrack to a coup d'etat, La habitación de al lado, The seed of the sacred fig, The substance, Dispararon al pianista y Vermiglio.

De ellas, Flow, Living large, Sauvages, Dispararon al pianista y El sueño de la sultana competirán por el premio de mejor película de animación.

Los premios se entregarán el 7 de diciembre en Lucerna.