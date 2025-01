Cine 24 de enero – 1 de febrero Fipadoc reserva su pantalla a los conflictos internacionales EITB Media Publicado: 16/01/2025 11:54 (UTC+1) Última actualización: 16/01/2025 11:54 (UTC+1) El festival de documentales de Biarritz mirará a los Balcanes, Ucrania, Irlanda, Palestina y otros lugares. Se proyectará "The Bibi files" sobre los escándalos de corrupción de Benjamin Netanjahu Whatsapp

Euskaraz irakurri: Nazioarteko gatazkak hizpide, Fipadoc Biarrizko jaialdian

La próxima edición del festival internacional de cine documental de Biarritz, Fipadoc, pondrá en primer término las guerras y conflictos internacionales entre los días 24 de enero y 1 de febrero.

30 años después de la firma de los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra de Bosnia, el festival dedicará una sección completa, Focus Balkans, a este lugar, del que Churchill dijo que " engendra más historia de la que puede consumir". Se proyectarán ocho documentales sobre el pasado y el presente de Albania, Bosnia Herzegovina, Croacia, Grecia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Eslovenia.

Además, también se presentarán obras sobre la invasión de Ucrania o el conflicto en Palestina como The Bibi files sobre los escándalos de corrupción de Benjamin Netanjahu o I shall not hate sobre un cirujano palestino que trabaja en Israel. También se podrá ver la producción vasca Indarkeriaren oihartzuna, película dirigida por Amaia Merino Unzueta y Ander Iriarte que se hizo con el premio de mejor película en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.

Fuera de concurso, se proyectará la película Les sorcières du Pays Basque sobre la caza de brujas en Lapurdi.

Tardes de soledad, documental de Albert Serra sobre la tauromaquia ganador de la Concha de Oro en el Zinemaldia de San Sebastián, también se podrá ver en Biarritz, con subtítulos en euskera.

Entre otros muchos, la organización ha destacado The flats sobre uno de los barrios más pobres de Belfast y, también con subtítulos en euskera, Trumpen izenean y Familia bat.

En tota, 150 documentales para seis premios.