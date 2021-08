05/08/2021 13:05 Zinemaldia 69ª edición Sean Baker, Julia Ducournau, Todd Haynes, François Ozon y Céline Sciamma, en la sección Perlak del Zinemaldia N. V. | EITB Media La comedia 'Competencia oficial', de Duprat y Cohn, inaugurará la sección que muestra películas que han brillado en otros festivales, y el documental 'The Velvet Underground', de Haynes, se encargará de clausurarla. Escuchar la página Escuchar la página

La sección Perlak del Festival de San Sebastián, que celebrará su 69ª edición del 17 al 25 de septiembre, acogerá un total de 15 películas programadas previamente en festivales como Cannes, Venecia o Berlín. A nombres consagrados como Ryusuke Hamaguchi, Todd Haynes, François Ozon y Paul Verhoeven se sumarán importantes realizadores de la cinematografía contemporánea como la última ganadora de la Palma de Oro Julia Ducournau, Céline Sciamma, Sean Baker y Joachim Lafosse.

Además, el escritor Emmanuel Carrère presentará su segunda ficción como director y también se mostrarán, entre otros, los debuts de Shipei Wen y Charlotte Gainsbourg, según ha dado a conocer este jueves el certamen cinematográfico donostiarra.

'Competencia oficial' será la comedia con la que Gastón Duprat y Mariano Cohn ('El artista', 'El ciudadano ilustre') inaugurará Perlak. La película está protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, y participan en ella los actores vascos Nagore Aranburu y Koldo Olabarri.

Al margen de la competición por el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián, la clausura de la sección será el documental 'The Velvet Underground', en el que Todd Haynes analiza la trascendencia del célebre grupo de rock liderado por Lou Reed. También se mostrarán asimismo fuera de concurso 'Titane', de la directora francesa Julia Ducournau y ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes, y 'Drive My Car', del japonés Ryusuke Hamaguchi.

Hamaguchi también participará en la sección a concurso de Perlak, pues presentará 'La ruleta de la fortuna y la fantasía', con la que este año ganó el Oso de Plata Gran Premio del Jurado en la Berlinale.

La directora francesa Céline Sciamma, que mostró 'Retrato de una mujer en llamas' en Perlak, regresa con 'Petite maman', al igual que tres directores que en los últimos años han competido en la Sección Oficial y cuyos nuevos trabajos pudieron verse en Cannes: Joachim Lafosse ('Les intranquilles'), el ganador de la Concha de Oro François Ozon ('Tout s'est bien passé') y Louis Garrel ('La croisade').

Además, el cineasta chino Shipei Wen presentará su debut 'Re Dai Wang Shi / Are You Lonesome Tonight?', y Sean Baker ('The Florida Project') llegará a San Sebsatián con 'Red Rocket'

Siguiendo con la impresionante lista de grandes nombres del cine, se ha rescatado de la Sección Oficial de Cannes 'Benedetta', de Paul Verhoeven, y la cantante y actriz Charlotte Gainsbourg mostrará 'Jane par Charlotte / Jane by Charlotte', un documental que combina imágenes inéditas, fotografías y entrevistas para crear un retrato de su madre, Jane Birkin. Se trata de su primer trabajo como directora.

Finalmente, el famoso escritor Emmanuel Carrère presentará su segunda película de ficción, 'En un muelle de Normandía', y Xavier Giannoli hará lo propio 'Las ilusiones perdidas' tras su paso por la próxima edición del Festival de Venecia.