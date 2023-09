Zinemaldia POLÉMICA 'NO ME LLAME TERNERA' Franciso Ruiz, víctima de ETA: "Los directores de 'No me llame Ternera' han hecho un trabajo fenomenal" AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 23/09/2023 22:12 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2023 23:22 (UTC+2) Ruiz, que se encontraba en la sala en la primera proyección al público, y que abre y cierra el documental, ha sido ovacionado con varios minutos de aplausos al finalizar la proyección. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Jordi Évole y Màrius Sánchez esta tarde, antes de la rueda de prensa de presentación. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Franciso Ruiz ETAren biktima: "'No me llame Ternera' filmeko zuzendariek lan bikaina egin dute"

Éste sábado se ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián el documental No me llame Ternera, un largometraje de Màrius Sánchez y Jordi Évole que ha llegado con polémica y en cuya presentación, el propio Évole ha dicho que "es una anomalía de este país que no sabe mirar a su pasado, aunque duela". Una vez visionada, la cinta ha contado con el visto bueno del público, que así lo ha manifestado ante las cámaras de EITB.

Entre los espectadores, Francisco Ruiz, el policía municipal de Galdakao que quedó malherido en el atentado que en 1976 costó la vida al alcalde de la localidad. Un atentado del que habla Josu Urrutikoetxea en la cinta. Su intervención abre y cierra el filme, que Netflix estrenará en diciembre.

Esta tarde-noche, cuando ha finalizado la primera proyección al público, se han escuchado varios minutos de aplausos en el Kursaal donostiarra, dirigidos a los autores del documental y a Francisco Ruiz, que se encontraba acompañado de familiares y al que Évole ha animado a dirigirse al público. Ha dicho que los directores de No me llame Ternera han hecho "un trabajo fenomenal" y ha recordado a las víctimas de ETA.

"Tuve que abandonar el País Vasco como un apestado"

Ruiz ha explicado que tras sobrevivir al atentado en el que participó Urrutikoetxea, al que ha llamado "asesino" y "psicópata", tuvo que abandonar el País Vasco "como un apestado", "sin un duro en el bolsillo" y sin el respaldo "ni del Gobierno Vasco ni del español, ni de la propia sociedad". "Fue muy penoso", ha afirmado. A lo que ha añadido que "como he sido un hombre de paz, me gustaría que esta historia de 55 años apareciera en los libros de texto".

Entre los asistentes a la proyección se encontraba Jesús Eguiguren, el expresidente del PSE que participó en las negociaciones que llevaron a la declaración de la tregua de ETA en 2006 y que tuvo a Ternera entre los interlocutores de la banda.

También han acudido, y han intervenido en el coloquio posterior, el periodista Gorka Landaburu, víctimas de ETA, así como Pili Zabala, exparlamentaria vasca y hermana de José Ignacio Zabala, quien junto a José Antonio Lasa fue secuestrado, torturado y asesinado por miembros de la Guardia Civil en 1983. "Me gustaría reivindicar también a esas víctimas no reconocidas y a tantas otras cuyos seres queridos no saben quiénes fueron sus asesinos" ha dicho Zabala, que ha sido también muy aplaudida.

Por su parte, Landaburu ha asegurado que no le ha "decepcionado" la película "pero sí el personaje". "Le he visto mayor, tiene mi misma edad, es un hombre sin futuro, llevará esa mochila hasta el final, como muchos otros. Coincido con Pili en que faltan muchas historias por contar. Voy a reprochar a ciertas personas que hayan firmado una carta sin ver el documental. Aquí estamos gente transversal, de ideologías diferentes, ese es el trabajo que hay que hacer, juntarnos, dialogar y buscar la verdad, la justicia", ha subrayado.