Zinemaldia 2024 72ª edición Monica Bellucci, Andrew Garfield, Tilda Swinton, Lupita Nyong'o y Johnny Depp estarán en el Zinemaldia N. V. | EITB Media Publicado: 06/09/2024 11:57 (UTC+2) Última actualización: 06/09/2024 12:11 (UTC+2) También acudirán a la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián Jacques Audiard, Sean Baker, Dea Kulumbegashvili y Paolo Sorrentino, además de los acreedores del premio Donostia Cate Blanchett, Pedro Almodóvar y Javier Bardem, que recibirá el premio correspondiente a 2023. Monica Bellucci, premio Donostia en 2017, volverá a San Sebastián. Foto: Efe. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Monica Bellucci, Andrew Garfield, Tilda Swinton, Lupita Nyong'o eta Johnny Depp Zinemaldian izango dira

José Luis Rebordinos, director del certamen, y Ruth Perez de Anucita, miembro del comité de dirección, han presentado esta mañana la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en una comparecencia en la que han confirmado la presencia en San Sebastián de numerosas estrellas, además de los premios Donostia Pedro Almodóvar, Cate Blanchett y Javier Bardem, que recibirá el premio que la huelga de intérpretes de Hollywood le impidió recoger el año pasado.

Presentarán sus películas en la capital guipuzcoana, entre el 20 y el 28 de septiembre, Pamela Anderson, Monica Bellucci, Jamie Campbell Bower, Úrsula Corberó, Johnny Depp, Andrew Garfield, Karla Sofía Gascón, Isabelle Huppert, Patricia López Arnaiz, Moses Ingram, Noémie Merlant, Ángela Molina, Najwa Nimri, Franco Nero, Lupita Nyong'o, Nahuel Pérez Biscayart, Urko Olazabal, Charlotte Rampling, Nagore Aranburu, Will Sharpe y Tilda Swinton, entre otros intérpretes.

Asimismo, asistirán al Zinemaldia los y las cineastas Jacques Audiard, Sean Baker, Montxo Armendariz, Edward Berger, Leos Carax, Gia Coppola, Costa-Gavras, Audrey Diwan, Arnaud Desplechin, Mati Diop, Maite Alberdi, Adam Elliot, Coralie Fargeat, Payal Kapadia, Dea Kulumbegashvili, Mike Leigh, Jon Garaño y Aitor Arregi, Joshua Oppenheimer, François Ozon, Mohammad Rasoulof, Walter Salles, Alauda Ruiz de Azua, Jane Schoenbrun o Paolo Sorrentino.

La dirección del Zinemaldia no ha desvelado quiénes formarán el jurado de esta edición, debido a que falta por cerrar la persona que encabezará el mismo.

'Apocalypse in the Tropics' cierra la programación

La cineasta Petra Costa (Belo Horizonte, 1983) competirá por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián en la sección Perlak, en la que presentará Apocalypse in the Tropics. Se trata de una no ficción que analiza cómo el movimiento evangélico allanó el camino a la presidencia brasileña de Jair Bolsonaro.

Entradas

La venta general de entradas comenzará el domingo 15, a las 9:00 horas. Ese día será posible adquirir entradas para los tres primeros días del Festival (viernes 20, sábado 21 y domingo 22); el lunes 16 se podrán adquirir las correspondientes al lunes 23, martes 24 y miércoles 25 además de las entradas disponibles de las jornadas anteriores; y, finalmente, el martes 17, las del jueves 26, viernes 27 y sábado 28 así como las del resto de sesiones.