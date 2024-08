Vuelve Oasis

Los hermanos Gallagher han anunciado la vuelta del grupo Oasis. Tras 15 años separados, la banda británica ofrecerá una gira de 14 conciertos en verano de 2025.

Las entradas se pondrán a la venta el sábado 31 de agosto según han informado en redes sociales.

Oasis will tour the UK & Ireland in summer 2025!

Tickets go on sale this Saturday 31st August.

IRE ¿¿ 8am IST

UK ¿ 9am BST

Full information ¿https://t.co/EtNuE2Hx6b

*These dates will be the band’s exclusive European appearances. pic.twitter.com/C5I0NVWS68 — Oasis (@oasis) August 27, 2024

Loas fechas y lugares de los concirtos serán los siguientes:

Julio de 2025:

Día 4 - Cardiff, Principality Stadium

Día 5 - Cardiff, Principality Stadium

Día 11 - Manchester, Heaton Park

Día 12 - Manchester, Heaton Park

Día 19 - Manchester, Heaton Park

Día 20 - Manchester, Heaton Park

Día 25 - London, Wembley Stadium

Día 26 - London, Wembley Stadium

Agosto de 2025:

Día 2 - London, Wembley Stadium

Día 3 - London, Wembley Stadium

Día 8 - Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

Día 9 - Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

Día 16 - Dublin, Croke Park

Día 17 - Dublin, Croke Park

Oasis se separó en 2009, tras una gran bronca entre los hermanos Gallagher, durante un festival de música en París. Las polémicas con los hermanos se sucedieron durante los 18 años en los que estuvieron en activo desde 1991.

Oasis fue una de las bandas musicales más emblemáticos de Gran Bretaña. Cuando lanzaron su primer disco -Definitely Maybe-, vendieron 15 millones de copias. Con el segundo disco -(What 's the Story) Morning Glory- aún tuvieron más éxito y se vendieron 30 millones de copias. Ya el tercer álbum -Be Here Now- fue el disco de la historia más vendido en el tiempo más corto, con 520.000 ejemplares vendidos en el día de lanzamiento.