Música 5-6 de julio Arrasate, epicentro del punk N. V. | EITB Media Publicado: 04/07/2024 12:00 (UTC+2) Última actualización: 04/07/2024 13:09 (UTC+2) El festival Mondra & Roll celebrará este fin de semana en el parque Monterron su tercera edición, con un potente cartel: los incombustibles Cock Sparrer, Sham 69, los potentes Madball, los cada vez más populares The Baboon Show, los frecos Bad Nerves…

Este fin de semana, en Arrasate volverán a abundar la distorsión, los estribilllos que invitan a dejarse la garganta gritando y las letras que denuncian aquello que no nos gusta. La tercera edición del festival Mondra & Roll presenta para el viernes, 5 de julio, y el sábado, día 6, un nutrido menú de punk, rock, oi! y hardcore.

Larru Beltzak serán los encargados de abrir la tercera edición del festival Mondra & Roll a las 18:20, y un tridente con tres de los máximos representantes del punk rock vasco actual tomará a continuación el relevo al quinteto de Oñati: Arene 6, Kaleko Urdangak y Brigade Loco.

Después, Madball, uno de los principales representantes de la segunda generación del hardcore neoyorquino (Agnostic Front, Cro-Mags, Sick of it All…), realizará, seguramente, una de sus clásicas demostraciones de fuerza, a la que seguirán la actuación de los veteranos Sham 69 y el último concierto de la primera jornada del Mondra & Roll, el de Roy Ellis.

Sábado

El programa de la segunda jornada lo inaugurará la joven banda arrasatearra Kontralde a las 18:20, a los que seguirán The Chisel (19:15), la fusión de rápido rock and roll y pop de los británicos Bad Nerves, High Vis y los suecos The Baboon Show (22:30), que han encontrado un segundo hogar y el favor del público en Euskal Herria.

A medianoche, llegará la hora de poder ver a Cock Sparrer, mitos del punk rock y el oi!. El grupo inglés, creado en 1972, ofrecerá canciones de sus más de 50 años de carrera, además de composiciones de su notable último disco Hand on Heart, publicado este año tras medio siglo. Tras ellos, las catalanas Les Testarudes cerrarán el festival.

El bono para dos días está a la venta por 79,75 euros, mientras que las entradas de día cuestan 38,5 (viernes) y 49,5 (sábado) euros. Las y los menores de 12 años pueden entrar gratis.

Previa electrónica

Aprovechando la infraestructura del Mondra & Roll, la víspera (jueves, 4 de julio) se celebrará en Monterron el festival Egurhotza, que presentará desde las 17:30 hasta medianoche conciertos de Mutiko, Etxepe. Ebano, J Martina, Judeline y Tatta & Denso.

Las entradas están a la venta por 30,25 euros.