Música ''Itoiz. Udako sesioak'' Itoizez blai Natxo Velez | EITB Media Publicado: 11/11/2024 12:06 (UTC+1) Última actualización: 11/11/2024 12:06 (UTC+1) Las cineastas Larraitz Zuazo, Zuri Goikoetxea y Ainhoa Andraka presentan en el festival Zinebi el documental "Itoiz. Udako sesioak", un apasionante viaje al alma de Itoiz conducido por su líder Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez, en el documental "Ioitz. Udako sesioak"

Existe un tipo de gente a la que le basta con aguantar. El músico Juan Carlos Pérez explica en la película Itoiz. Udako sesioak que hay personas que disfrutan más de la fase en la que el levantador o la levantadora de piedras sostiene la piedra que de la que la levanta. Pues bien, el documental estrenado hoy en Zinebi demuestra con encanto y claridad que Pérez no es de esa clase de personas.

La actividad creadora de Juan Carlos Pérez (Mutriku, 1958) ha estado siempre, antes de formar Itoiz, durante la carrera del propio grupo y tras su disolución, guiada por "la curiosidad, la sed de conocimiento y la sensación de tener delante un nuevo terreno por ocupar". Una vez conquistado ese nuevo territorio, Pérez ha sentido el impulso de seguir avanzando: "Una vez que colmas aquello que no conocías, se acabó". Por eso se terminó la exitosa carrera de Itoiz en 1988, tal y como el propio Pérez explica en la película al que fuera batería del grupo, Jimmy Arrabit: "Porque estábamos cansados, Jimmy, agotados".

Itoiz

Las cineastas Larraitz Zuazo, Zuri Goikoetxea y Ainhoa Andraka han dirigido Itoiz. Udako sesioak, largometraje documental que se estrena hoy en Zinebi, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, una película que repasa de la mano de Juan Carlos Pérez el principio, el final y las peripecias durante la andadura del imprescindible grupo Itoiz.

Acuciada por un inocente casete grabado durante el verano de 1974 por Pérez junto a Jose Garate Foisis, quien durante toda la carrera de Itoiz sería su compañero a cargo de las cuatro cuerdas, en el salón de casa (impagable el fragmento en el que Pérez cuenta cómo le llegó de vuelta la cinta), la película, en la que participa EITB, combina con un estimable ritmo relajado imágenes de archivo, testimonios de Juan Carlos Pérez, sus compañeros de banda y cercanos colaboradores (estupenda la conversación con Bernardo Atxaga, autor de la letra de "Hegal egiten" y otras letras del grupo) y recreaciones en ficción. Destaca el admirable tratamiento del sonido, a cargo de Xanti Salvador.

Itoiz. Udako sesioak es, entre otras cosas, un repaso a la carrera de un grupo que viró del rock progresivo o sinfónico al pop, y que, precisamente, eternizó en la memoria popular vasca "Lau teilatu", una canción que entró por los pelos en su primer disco y que tiene bien poco de rock y de sinfónica. Pero es también mucho más, como, por ejemplo, un ejercicio de inmersión en la creatividad de Pérez y las alegrías y los sinsabores devenidos de ella.

Un fotograma de la sección de ficción de la película 'Itoiz. Udako sesioak'

Supone un privilegio asistir al encuentro en el que un actual Juan Carlos Pérez escucha las maquetas realizadas por sí mismo cuando tenía 21 años, y da que pensar escucharle decir cosas como que "cuando se han hecho cosas que han tenido relevancia o han sido importantes para la gente, alguien lo ha pasado mal. Ese era yo".

Itoiz. Udako sesioak es, sobre todo, una película que sigue a un creador que persigue, a su vez, con avidez la canción, además de una obra que pone en valor, como hiciera un su día el libro Itoiz. Hari xingle bat de Jon Eskisabel, la carrera de un grupo definido por Atxaga en la película como una banda diferente, que "hacía canciones de amor en el único lugar y momento en el mundo en el que no se hacían canciones de amor".

No quisiera arruinar la fascinación a quien no haya visto aún la película, pero me costaría creer que alguien no se emocione con su final.